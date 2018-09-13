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Главой Ленинского района стала Елена Бондаренко
В четверг, 13 сентября, совет депутатов Ленинского района единогласно поддержал на пост главы кандидатуру Елены Бондаренко. Напомним, что еще до подачи документов на конкурс она исполняла обязанности главы местной администрации, а перед этим работала в департаменте градостроительства. До конкурса допустили …
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13 сентября 2018, 05:33
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В октябре в Крутых Ключах откроется детский сад на 350 мест
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13 сентября 2018, 05:08
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33 пожарных тушили крышу в Куйбышевском районе
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13 сентября 2018, 03:25
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В Самарской области полиция и волонтеры ищут 11-летнего мальчика
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13 сентября 2018, 03:19
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В 7 домах Самары отключили холодную воду из-за коммунальной аварии
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5 сентября 2018, 04:29
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Жителям Сызрани советуют запастись питьевой водой
Жителям Сызрани нужно пополнить свои запасы питьевой воды: городская администрация советует сделать это незамедлительно. В четверг, 23 августа, произошла коммунальная авария в районе улицы Свердлова около школы «Кристалл». Течь образовалась на водоводе 500 мм по улице Ульяновской. Сейчас коммунальщики продолжают …
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24 августа 2018, 10:22
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В Самаре такси "утонуло" в яме на Юбилейной
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28 апреля 2018, 04:24
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Из-за коммунальной аварии без воды остались 22 дома в Самаре
В Самаре из-за коммунальной аварии отключено холодное водоснабжение в 22 домах. Здания, оставшиеся без холодной воды, расположены на Ново-Вокзальной, Московском шоссе и улице Аминева. В аварийном режиме проводится переклада 25-метрового участка трубы диаметром 300 миллиметров. Холодная вода отключена с 9:30. …
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12 апреля 2018, 03:03