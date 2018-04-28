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Материалы по теме:

Названы места ожидания такси после тестового матча на «Самара Арене»

Названы места ожидания такси после тестового матча на «Самара Арене»

В Самаре определили места, где болельщики будут ожидать такси после первого тестового матча на стадионе «Самара Арена». Как уже сообщала «ТЕРРА», на 28 апреля на новом поле намечена игра в рамках 35-го тура первенства ФНЛ: «Крылья Советов» (Самара) - «Факел» 
27 апреля 2018, 01:27
Таксист разул и обокрал пьяного клиента в Тольятти

Таксист разул и обокрал пьяного клиента в Тольятти

Тольяттинские полицейские раскрыли ограбление клиента таксомотора. К ним за помощью обратился мужчина, рассказавший, что у него отобрали сотовый телефон и кроссовки.

По словам потерпевшего, он выпивал с друзьями, а потом вызвал такси, чтобы доехать до дома. Расплатившись с водителем, он вышел 

16 апреля 2018, 10:36
Из-за коммунальной аварии без воды остались 22 дома в Самаре

Из-за коммунальной аварии без воды остались 22 дома в Самаре

В Самаре из-за коммунальной аварии отключено холодное водоснабжение в 22 домах. Здания, оставшиеся без холодной воды, расположены на Ново-Вокзальной, Московском шоссе и улице Аминева. В аварийном режиме проводится переклада 25-метрового участка трубы диаметром 300 миллиметров. Холодная вода отключена с 9:30. 

12 апреля 2018, 03:03
Аккредитация таксистов на ЧМ-2018 открыта в Самаре

Аккредитация таксистов на ЧМ-2018 открыта в Самаре

В Самаре стартовала аккредитация таксистов на ЧМ-2018. Их зарегистрируют как юрлица или ИП. Есть обязательные условия: возраст машины не должен превышать 5 лет, в каждой должна быть установлены система спутниковой навигации, кондиционер и терминал для расчета по безналу. При этом 
5 апреля 2018, 01:08
В Самаре устранили аварию на теплосети на Ставропольской

В Самаре устранили аварию на теплосети на Ставропольской

В Самаре завершены ремонтные работы на месте повреждения теплосети, расположенной по улице Ставропольской у пересечения с Ново-Вокзальной. Коммунальная авария произошла в среду, 21 марта. Прорвало 500-миллиметровую трубу с горячей водой. Всех потребителей перевели на резервную схему теплоснабжения. В ликвидации аварии 
22 марта 2018, 10:32
В Самаре из-за коммунальной аварии изменилось движение автобусов

В Самаре из-за коммунальной аварии изменилось движение автобусов

В Самаре в среду, 21 марта, из-за коммунальной аварии изменилось движение общественного транспорта. Временная схема введена на автобусном маршруте №38 "Юнгородок - 9-й микрорайон". Автобусы следуют в обоих направлениях по улицам Ново-Вокзальная, Вольская, далее – как обычно.

«По скорректированной схеме движения 

21 марта 2018, 05:17
Мэрия опубликовала временную схему движения автобусов №52 в Самаре

Мэрия опубликовала временную схему движения автобусов №52 в Самаре

В Самаре автобусы №52 «Железнодорожный вокзал – автостанция «Аврора» следуют по временной схеме. Она введена в связи с коммунальной аварией, которая утром 19 марта произошла на пересечении улиц Промышленности и Луганской. Как уже сообщала «ТЕРРА», выявлена утечка на водоводе диаметром 
19 марта 2018, 01:39
Житель Кинеля расплатился с таксистом наркотиками

Житель Кинеля расплатился с таксистом наркотиками

На днях в полицию города Кинель обратился работник одного из таксомоторных предприятий. Он рассказал правохранителям довольно интересную историю. Таксист подвез клиента. В качестве платы клиент предложил водителю сверток с наркотиком. Таксист не растерялся и принял «вознаграждение». После этого он сразу 

19 марта 2018, 11:00
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