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Названы места ожидания такси после тестового матча на «Самара Арене»
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27 апреля 2018, 01:27
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Таксист разул и обокрал пьяного клиента в Тольятти
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16 апреля 2018, 10:36
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Из-за коммунальной аварии без воды остались 22 дома в Самаре
В Самаре из-за коммунальной аварии отключено холодное водоснабжение в 22 домах. Здания, оставшиеся без холодной воды, расположены на Ново-Вокзальной, Московском шоссе и улице Аминева. В аварийном режиме проводится переклада 25-метрового участка трубы диаметром 300 миллиметров. Холодная вода отключена с 9:30. …
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12 апреля 2018, 03:03
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Аккредитация таксистов на ЧМ-2018 открыта в Самаре
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5 апреля 2018, 01:08
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В Самаре устранили аварию на теплосети на Ставропольской
В Самаре завершены ремонтные работы на месте повреждения теплосети, расположенной по улице Ставропольской у пересечения с Ново-Вокзальной. Коммунальная авария произошла в среду, 21 марта. Прорвало 500-миллиметровую трубу с горячей водой. Всех потребителей перевели на резервную схему теплоснабжения. В ликвидации аварии …
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22 марта 2018, 10:32
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В Самаре из-за коммунальной аварии изменилось движение автобусов
В Самаре в среду, 21 марта, из-за коммунальной аварии изменилось движение общественного транспорта. Временная схема введена на автобусном маршруте №38 "Юнгородок - 9-й микрорайон". Автобусы следуют в обоих направлениях по улицам Ново-Вокзальная, Вольская, далее – как обычно.
«По скорректированной схеме движения …
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21 марта 2018, 05:17
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Мэрия опубликовала временную схему движения автобусов №52 в Самаре
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19 марта 2018, 01:39
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Житель Кинеля расплатился с таксистом наркотиками
На днях в полицию города Кинель обратился работник одного из таксомоторных предприятий. Он рассказал правохранителям довольно интересную историю. Таксист подвез клиента. В качестве платы клиент предложил водителю сверток с наркотиком. Таксист не растерялся и принял «вознаграждение». После этого он сразу …
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19 марта 2018, 11:00