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«Бункер S» Эфир передачи от 10 июля 2018г  
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Цифры. Эфир передачи от 16 июля 2018г 
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В Самаре автомобиль службы такси провалился в глубокую яму на дороге. Происшествие случилось сегодня, 28 апреля, возле дома №5 по улице Юбилейная
 
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28 апреля 2018, 04:24
Названы места ожидания такси после тестового матча на «Самара Арене»

Названы места ожидания такси после тестового матча на «Самара Арене»

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СМИ: в России резко подскочила цена красной икры

СМИ: в России резко подскочила цена красной икры

Цена красной игры, одного из атрибутов праздничного новогоднего стола многих россиян, выросла до 6000 рублей за килограмм. Информацию на этот счет анализируют российские агентства со ссылкой на портал Интерфакса.
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«Локо-банк», пострадавший от грабителей, получил страховку

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30 октября 2017, 04:17
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Минздрав предложил повысить цены на водку до 300 рублей

Российский Минздрав выступил с инициативой поднять в следующем году акциз на алкоголь с содержанием спирта более 9 процентов. Об этом рассказывают отечественные СМИ со ссылкой на представителей ведомства.
Соответствующее предложение направлено в Минфин. Как полагают в Минздраве, оптимальная стоимость пол-литровой 

28 августа 2017, 10:07
ЦБ снимет ограничение на возмещение убытков при ДТП

ЦБ снимет ограничение на возмещение убытков при ДТП

Появился проект указания ЦБ, который призван расширить условия получения прямого возмещения убытков (ПВУ) при дорожно-транспортном происшествии, отменив ограничение на количество транспортных средств, оказавшихся участниками аварии.
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21 июля 2017, 09:11
В Самаре дешевеет жилье

В Самаре дешевеет жилье

55 тысяч 683 рубля. Столько в среднем в июне стоил один квадратный метр жилья на самарском вторичном рынке. А это означает, что квартиры дешевеют. Еще в мае единица жилплощади стоила больше на 194 рубля. А по сравнению с прошлым годом 

12 июля 2017, 05:57
Себе дороже: Страховщики опубликовали список самых убыточных автомобилей по ОСАГО

Себе дороже: Страховщики опубликовали список самых убыточных автомобилей по ОСАГО

Эксперты компании "АльфаСтрахование" сопоставили траты страховщиков и представили перечень наиболее убыточных автомобильных марок в Российской Федерации. В процессе анализа был выведен так называемый коэффициент убыточности для каждого автопроизводителя.
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30 июня 2017, 03:29
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Цены на бензин на отечественных заправках с начала 2017 года выросли на 2,5%

Об этом свидетельствуют данные Росстата. Причем по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составит сразу 6%. При этом аналитики отмечают, что не за горами старт весенней посевной кампании, когда повышенный спрос на топливо аграриев может разогнать увеличение его стоимости.

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Продажи электронного ОСАГО в Самаре выросли втрое

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28 февраля 2017, 10:16
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