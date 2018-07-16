Таксистов могут обязать страховать ответственность перед пассажирами. Соответствующие поправки в профильный закон рекомендовал принять комитет Госдумы. Цена нового "полиса" для одной машины может составить до 5 тысяч рублей в год. По оценкам экспертов, это увеличит стоимость поездки в среднем на 3-4 рубля. Доступность услуг извоза и выгода этого бизнеса приводят к быстрому увеличению парка легковых такси, отмечают депутаты. Однако низкий профессионализм водителей часто оборачивается повышенными рисками. Не единичны случаи, когда таксисты, превышая скоростной режим или допуская нарушение иных ПДД, не справляются с управлением и попадают в аварию.
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