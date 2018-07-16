Тольяттинские полицейские раскрыли ограбление клиента таксомотора. К ним за помощью обратился мужчина, рассказавший, что у него отобрали сотовый телефон и кроссовки.

По словам потерпевшего, он выпивал с друзьями, а потом вызвал такси, чтобы доехать до дома. Расплатившись с водителем, он вышел …