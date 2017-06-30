Центробанк России запретил финансовым институтам страны навязывать клиентам страховку при получении кредитов. Согласно директиве регулятора, займы следует предлагать как со страховыми комиссиями, так и без них.

При этом банки обязаны уведомлять граждан о возможности выбора и не отказывать в выдаче кредита …