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При этом банки обязаны уведомлять граждан о возможности выбора и не отказывать в выдаче кредита 

31 октября 2014, 02:29
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