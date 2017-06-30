Эксперты компании "АльфаСтрахование" сопоставили траты страховщиков и представили перечень наиболее убыточных автомобильных марок в Российской Федерации. В процессе анализа был выведен так называемый коэффициент убыточности для каждого автопроизводителя.
На первой строке "антирейтинга" расположилась марка Jaguar. Выплаты по этим автомобилям превышают сборы по ОСАГО на 143%. Далее идет производитель DAEWOO с показателем в 140%.
На 3-м и 4-м местах находятся российские "ГАЗ" и "ВАЗ", здесь зафиксированы результаты 135% и 134% соответственно. 5-е и 6-е места у японских марок Datsun и Daihatsu (133% и 132%). На седьмой позиции разместился китайский производитель Geely, убыточность которого равна 130%. Замыкают топ-10 Infiniti, Subaru (по 100%) и Honda (96%).
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