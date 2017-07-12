55 тысяч 683 рубля. Столько в среднем в июне стоил один квадратный метр жилья на самарском вторичном рынке. А это означает, что квартиры дешевеют. Еще в мае единица жилплощади стоила больше на 194 рубля. А по сравнению с прошлым годом цены упали на 5 тысяч, сообщает Самарский областной Фонд жилья и ипотеки.
Самый дорогой квадратный метр у 2-комнатных «элиток» в Самарском районе. Его стоимость - 93 тысяч 457 рублей. Минимальный ценник в 2-комнатных «сталинках» в Куйбышевском - 32 тысяч 774 рубля. Больше всего вторички продается в Промышленном районе - 21 с половиной процент от всех представленных объявлений. Меньше всего в Самарском районе - всего 4%.
Если говорить о домах разных проектов, лучше всего покупают квартиры в кирпичных улучшенках - 40%, хуже всего в малосемейках. По количеству комнат в лидерах продолжают оставаться однушки. Больше всего их продается в Промышленном районе.
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