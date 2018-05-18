Мэрия Самары все-таки подняла сразу почти на 13 тысяч - с 34 300 до 47 100 рублей - среднюю стоимость одного квадратного метра жилья в городе. Этот показатель является нормативным, его используют для расчета соцвыплат, предоставляемых работникам муниципальных учреждений на приобретение или строительство жилья, а также для определения стоимости покупки квартир для различных нуждающихся в них категорий граждан - многодетных, инвалидов, сирот, переселенцев из аварийного фонда. Прежний норматив был настолько низким, что позволял муниципалитету покупать только самое дешевое жилье в новостройках на окраинах. Например, по последним данным СОФЖИ, средняя цена одного квадрата на вторичке в Самарском районе равна 57 тысячам рублей, Ленинском - 54, Октябрьском - 50, Железнодорожном - 48, Промышленном - 46 тысяч. Сложившаяся практика провоцировала постоянный негатив среди переселенцев и общественности. Кроме того, оказывалось, что новое жилье часто по качеству хуже даже аварийного. Многие горожане саботировали переезд.
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