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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 30 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 31 мая 2017г 
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Прими участие в конкурсе #поюнарусском!

Прими участие в конкурсе #поюнарусском!

Любишь петь и слушаешь радиостанцию "Русское Радио"?
Тогда сними на телефон видео о том, как ты подпеваешь звездам «Русского Радио», и прими участие в конкурсе #поюнарусском!
 
1. С 1 по 29 июня выложи видео в любой соцсети: «ВКонтакте», Facebook 

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«ТЕРРА» наградила победителей конкурса «Котофея»

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Победу в конкурсе по результатам онлайн-голосования одержали Анна, участвующая 
31 мая 2017, 04:04
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«Пока 
31 мая 2017, 03:00
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В Самаре на дорогах погибло 8 пешеходов

За 4 месяца 2017 года в городе Самара было зарегистрировано 294 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 16 человек и 359 получили ранения. Из общего количества аварий 141 – наезд на пеших участников дорожного движения, в которых 8 человек погибли и 

12 мая 2017, 12:26
Названы самые «штрафоопасные» для водителей российские регионы

Названы самые «штрафоопасные» для водителей российские регионы

Татарстан оказался наиболее "штрафоопасным" регионом для водителей. По статистике, в республике на одного жителя приходится в среднем 1,45 штрафа Госавтоинспекции в год.
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Распределить российские субъекты по количеству взысканий за 

3 мая 2017, 05:26
Самарских водителей снова будут ловить на ручные радары

Самарских водителей снова будут ловить на ручные радары

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В Самарской области на М-5 появились фальшивые полицейские

В Самарской области на М-5 появились фальшивые полицейские

Три патруля ДПС теперь постоянно дежурят на трассе М-5 в районе Сызрани. В Интернете появились фотографии. Машины не настоящие, это картонные макеты.

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В Самаре после пьяного ДТП автомобиль «повис» между двух деревьев, есть фото

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25 декабря 2016, 04:48
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