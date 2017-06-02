В Самарской области определили лучшего сотрудника дорожно-патрульной службы. Конкурс профессионального мастерства прошел в два этапа - сначала в полках ДПС региона, затем на уровне губернии. Какими знаниями и навыками должен обладать офицер госавтоинспекции?
Выпускник Самарского юридического института Юрий Плотников служит в дорожной полиции шесть лет и уже не раз становился лауреатом конкурса профессионального мастерства. В прошлом году защищал честь региона на федеральном уровне. Сегодня вновь признан лучшим сотрудником ДПС губернии.
Юрий Плотников, инспектор полка ДПС по г. Самара:
- Всегда самое сложное - это теоретическая часть. Бегать, подтягиваться, боевые приемы борьбы можно на раз отработать, а вопросы, билеты - их можно придумать миллион.
А еще огневая подготовка, вождение и знание азов оказания медицинской помощи. Сотрудник дорожной полиции должен быть подготовлен всесторонне.
Игорь Антонов, начальник управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Самарской области:
- Учитывая, что служба ДПС является самой многочисленной службой Госавтоинспекции, естественно, наивысшая значимость все-таки у этого конкурса. Основная цель - это не выявление лучшего или лучших в данном конкурсе - это повышение общего уровня профессионального мастерства.
Тем не менее, лучшие отмечены уже в двадцать второй раз. В награду за победу Юрий Плотников получил часы с символикой областного главка полиции, сообщив, что для мужчины - они лучший подарок. Призами другим лауреатам стали современные гаджеты.
Видео – в выпуске новостей на телеканале «ТЕРРА - РЕН ТВ» в 18:45.
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