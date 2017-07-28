Курьезный случай произошел в Сызрани. Полицейским поступило заявление об угоне автомобиля у 27-летнего местного жителя. Якобы он ночью припарковал машину рядом с домом по проспекту Гагарина, а утром она исчезла.

Полицейские приступили к поискам. Выяснилось, что машину никто не угонял. Накануне …