Служитель самарской церкви стал фигурантом уголовного дела о краже автомобилей. По версии силовиков, 57-летний мужчина похитил четыре автомобиля и сдал их на металлолом.
К полицейским обратился 47-летний мужчина. Он рассказал, что машины были ему доверены на хранение. Он договорился со знакомым о предоставлении парковочных мест. С 9 мая три вазовские «десятки» и одна «двенадцатая» были припаркованы на территории религиозного учреждения, расположенного на улице Революционной, но в конце месяца пропали.
Вскоре были найдены детали пропавших машин. Выяснилось, что к пропаже машин может быть причастен тот, кому неофициально было доверено их хранение. Служитель церкви с помощью эвакуатора перевез автомобили в пункты приема металлолома и сдал их. А вырученные от продажи деньги потратил на собственные нужды, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области. Мужчина задержан, своей причастности к содеянному он отрицать не стал.
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