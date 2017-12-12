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«Бункер S» Эфир передачи от 5 декабря 2017г 
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«По версии следствия, в 2014 году обвиняемый, используя свое должностное положение, обеспечил признание его семьи нуждающейся в жилых помещениях муниципального 

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22 ноября 2017, 11:20
В Новокуйбышевске экс-росгвардеец стал наркоторговцем

В Новокуйбышевске экс-росгвардеец стал наркоторговцем

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«По версии следствия, в ноябре 2017 года подозреваемые, действуя группой лиц 

16 ноября 2017, 12:50
В Самаре в сфере ЖКХ выявлено мошенничество против горожан

В Самаре в сфере ЖКХ выявлено мошенничество против горожан

Жители Самары получали счета за не предоставленные коммунальные услуги. Квитанции приходили сразу от двух УК. Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество», сообщили в прокуратуре Самарской области.

Надзорное ведомство Кировского района провело проверку по обращению жильцов 148-го дома на улице Ташкентской. Сразу 

15 ноября 2017, 09:17
Что в Самаре делает первый замдиректора ФСБ Сергей Смирнов?

Что в Самаре делает первый замдиректора ФСБ Сергей Смирнов?

Сегодня в Самаре работает межведомственный оперативный штаб по обеспечению безопасности на период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. В нем принимают участие первые лица региона и руководители ряда федеральных структур, в частности первый замдиректора ФСБ Сергей Смирнов. 

27 октября 2017, 12:16
Самарцы выдавали себя за начальников и заставляли фирмы отдавать им деньги

Самарцы выдавали себя за начальников и заставляли фирмы отдавать им деньги

Двое жителей Самары задержаны по подозрению в мошенничестве. По версии силовиков, они звонили в разных регионах страны, представлялись начальниками и требовали перевести на свои абонентские номера деньги из кассы.

По данным силовиков, от действий мошенников пострадали фирмы из Томска и Новокузнецка. 

23 октября 2017, 03:05
На Виктора Развеева завели уголовное дело

На Виктора Развеева завели уголовное дело

Следственное управление МВД России по Самаре возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении известного самарского бизнесмена и экс-президента «Крыльев Советов» Виктора Раз­веева. Его в компании с бывшей супру­гой Натальей Кутуковой подо­зревают в хищении у банки­ра Анатолия Попова порядка 20 

20 октября 2017, 01:31
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