В Самаре за мошенничество при получении соцвыплаты осужден экс-охранник «Газпрома». По данным силовиков, 35-летний мужчина направомерно получил субсидию, чтобы работать в сельском хозяйстве. Как установили сотрудники регионального управления ФСБ, в июне 2014 года мужчина предоставил в администрацию Красноармейского района Самарской области пакет документов для получения субсидии по программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 год и на период до 2020 года». При этом он умолчал, что уже трудоустроен – с декабря 2009 года он работал старшим охранником в ПАО «Газпром». Сумма неправомерно полученной выплаты составила 1 миллион 732 тысячи 292 рубля. Уголовное дело возбудили в феврале 2017 года. 18 сентября Красноармейский районный суд приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Мужчина попытался оспорить решение районного суда в Самарском областном.
«5 декабря 2017 года по результатам рассмотрения Самарским областным судом апелляционной жалобы со стороны Р. приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу», - сообщили в силовых структурах.
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