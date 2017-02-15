Предприятие открылось в селе Екатериновка Безенчукского района. Рыбозавод получил символическое название «Возрождение». Завод по воспроизводству стерляди и щуки построен на государственные деньги и не имеет коммерческой составляющей.
Вся рыба предназначается для восстановления популяции. Ее будут выращивать от икринки до молодой особи для отправки в Саратовское водохранилище. Рыбозавод «Возрождение» рассчитан на годовое воспроизводство двух миллионов особей стерляди и трех с половиной миллионов – щуки. Триста тысяч краснокнижных стерлядок уже выпущены в Саратовское водохранилище.
Алексей Апарин, директор рыбоводного завода «Возрождение»: «Восстановление популяции будет, естественно, постепенным. Мы планируем через пять лет восстановить популяцию на 30-40%. Завод автоматизирован, используется импортное оборудование для насыщения воды кислородом, для очищения воды ультрафиолетом, системы озонирования. В штате 17 сотрудников. Предприятие обошлось федеральному бюджету в сумму около 200 миллионов рублей, и теперь, после отработки технологий, готово работать на полную мощность».
Илья Шестаков, заместитель министра сельского хозяйства РФ – руководитель Федерального агентства по рыболовству: «Это первый завод, который за последние 15 лет открывается в России, построенный на государственные средства для воспроизводства популяции ценных осетровых видов рыб. Для волжского бассейна это знаковое событие, потому что мы надеемся, что с помощью завода сможем восстановить запасы стерляди и, в принципе, в будущем задаться вопросом о возможном открытии промышленного промысла».