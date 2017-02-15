В России могут ввести плату за любительское рыболовство В Совете Федерации предложили ввести плату за любительское рыболовство. По мнению сенаторов, освободить от взноса "целесообразно только детей и пенсионеров". Цена билета может составлять от 300 до 500 рублей ежегодно. Вырученные средства предлагается направлять на зарыбление водных ресурсов. Государственный бюджет …