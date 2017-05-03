Даже не тормозил: в Тольятти водитель «Лады» насмерть сбил женщину В понедельник, 1 мая, в Автозаводском районе Тольятти в результате ДТП погиб пешеход. Автомобилист на «Ладе» насмерть сбил женщину на улице 40 лет Победы около дома №48. В сети появились фотографии с места ДТП. По словам очевидцев, женщина шла по …