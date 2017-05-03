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Даже не тормозил: в Тольятти водитель «Лады» насмерть сбил женщину

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В понедельник, 1 мая, в Автозаводском районе Тольятти в результате ДТП погиб пешеход. Автомобилист на «Ладе» насмерть сбил женщину на улице 40 лет Победы около дома №48. В сети появились фотографии с места ДТП. По словам очевидцев, женщина шла по 
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В Самаре на Кирова иномарка сбила 8-летнюю девочку

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В Жигулевске столкнулись автобус с 24 детьми, грузовик и легковушка

Вчера, 30 апреля, в 10:35 на 970 км трассы М-5 в Жигулевске произошло ДТП, передает ГУ МЧС по Самарской области.
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В Сызрани водители устраивают гонки по детской площадке из-за парковки

В Сызрани водители устраивают гонки по детской площадке из-за парковки

О вопиющем случае нарушения ПДД поведал сызранский портал КТВ-ЛУЧ. Возле многоквартирного дома № 8 по улице Комарова местные автолюбители устраивают рискованную езду по территории детской площадки. Таким образом они пытаются первыми занять места для парковки автомобилей во дворе.
 
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В Сызрани обрушился грунт у входа в штольню

В Сызрани обрушился грунт у входа в штольню

Сегодня, 23 апреля, в поселке Новокашпирский под Сызранью произошла подвижка грунта и обрушение тыльной стороны штольни, передает ГУ МЧС по Самарской области.
 
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В Сызрани недовольная стрижкой девочка устроила погром в парикмахерской

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Судя по видео, 
23 апреля 2017, 04:59
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