В Сызранский отдел ГИБДД позвонили сотрудники местной ЦГБ и сообщили о пострадавшей в результате ДТП 50-летней женщине.
Вскоре инспекторы выяснили, что авария произошла 2 мая. По предварительной версии, 35-летний водитель маршрутного автобуса Peugeot, двигаясь по улице Комарова в сторону проспекта 50 лет Октября, применил резкое торможение.
В результате опасного маневра находившаяся в салоне пассажирка упала со своего места и получила телесные повреждения.
После аварии автомобилист сам доставил пострадавшую в городскую ЦГБ для оказания медпомощи. Медики диагностировали у нее ушиб головы, а также ушибленную рану лица.
По данному инциденту в настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, пишет "КТВ Луч".
|
В Сызрани пьяный пенсионер заявил о готовящемся теракте
|
2 мая 2017, 11:40
|
В Жигулевске камазист атаковал автобус со школьниками
|
2 мая 2017, 04:03
|
Даже не тормозил: в Тольятти водитель «Лады» насмерть сбил женщину
|
2 мая 2017, 06:28
|
В Самаре на Кирова иномарка сбила 8-летнюю девочку
|
1 мая 2017, 08:29
|
В Жигулевске столкнулись автобус с 24 детьми, грузовик и легковушка
|
1 мая 2017, 08:09
|
В Сызрани водители устраивают гонки по детской площадке из-за парковки
О вопиющем случае нарушения ПДД поведал сызранский портал КТВ-ЛУЧ. Возле многоквартирного дома № 8 по улице Комарова местные автолюбители устраивают рискованную езду по территории детской площадки. Таким образом они пытаются первыми занять места для парковки автомобилей во дворе.
|
29 апреля 2017, 06:39
|
В Сызрани обрушился грунт у входа в штольню
|
23 апреля 2017, 07:11
|
В Сызрани недовольная стрижкой девочка устроила погром в парикмахерской
Видео с юной клиенткой парикмахерской, недовольной конечным результатом, появилось в паблике «Злой школьник» соцсети «ВКонтакте». Пост с заголовком «Когда просил подстричь кончики, а тебя побрили под ноль» всего за сутки набрал почти 200 тысяч просмотров.
Судя по видео, …
|
23 апреля 2017, 04:59