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«Бункер S» Эфир передачи от 13 марта 2018г 
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Материалы по теме:

«Землянина» из экстренно севшего в Самаре самолета на авто повезли в Ульяновск

«Землянина» из экстренно севшего в Самаре самолета на авто повезли в Ульяновск

В экстренно приземлившемся в аэропорту Курумоч самолете Москва – Ульяновск летел экс-солист ВИА «Земляне» Сергей Скачков. Артиста пригласили выступить в Ульяновске на празднике в честь Дня воссоединения России и Крыма. Но из-за ухудшения метеоусловий – сильного ветра 18 марта самолет 
19 марта 2018, 09:39
Самолет Москва – Ульяновск экстренно посадили на запасном аэродроме в Самаре

Самолет Москва – Ульяновск экстренно посадили на запасном аэродроме в Самаре

В Самаре в воскресенье, 18 марта, вынужденно приземлился самолет, на котором летели более полусотни человек. Рейс компании "ЮТэйр" следовал по маршруту Москва – Ульяновск. Борт посадили на запасном аэродроме аэропорта Курумоч в 16:28, сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре. Причина вынужденной посадки: 

19 марта 2018, 07:31
Выборы президента России завершились в Самарской области

Выборы президента России завершились в Самарской области

В Самарской области завершились выборы президента России. Ровно в 20:00 закрылись все избирательные участки, и там начался процесс подведения итогов народного волеизъявления.

По данным на 18:00 свои голоса на прошедших выборах отдали 60,09% избирателей. Это 1,46 млн. человек.  Более свежие цифры 

18 марта 2018, 08:25
Почти половина избирателей проголосовала на выборах президента РФ в Самарской области

Почти половина избирателей проголосовала на выборах президента РФ в Самарской области

Почти половина избирателей в Самарской области отдала свои голоса на выборах президента России. По состоянию на 15:00 явка составила 49,23%, или 1,19 миллиона человек.

Наиболее активно голосуют жители Красноармейского и Пестравского районов — 74,97% и 74,92% соответсвенно. Самую низкую явку пока 

18 марта 2018, 05:41
Один человек погиб и трое пострадали в аварии на трассе М-5 под Самарой

Один человек погиб и трое пострадали в аварии на трассе М-5 под Самарой

Вчера, 16 марта, в Ставропольском районе произошло ДТП со смертельным исходом, передает ГУ МВД по Самарской области.
 
По версии сотрудников полиции, примерно в 19:45 на 945 км автортрассы М-5 водитель автомобиля ВАЗ-2112 выехал на встречную полосу, где столкнулся с 

17 марта 2018, 03:15
Пенсионерка погибла под колесами трамвая №3 в центре Самары

Пенсионерка погибла под колесами трамвая №3 в центре Самары

Сегодня, 17 марта, около 7 часов утра в Самаре на пересечении улиц Братьев Коростелевых и Красноармейской произошло ДТП со смертельным исходом, передает ГУ МВД по Самарской области.
 
По версии сотрудников полиции, пожилая женщина, выйдя из трамвая, пыталась перебежать путь 
17 марта 2018, 02:50
Пустой «ВАЗ-2110» сбил своего водителя и въехал в 2 машины в Самаре

Пустой «ВАЗ-2110» сбил своего водителя и въехал в 2 машины в Самаре

В Самаре на Металлурге вазовская «десятка» сбила собственного водителя. После наезда на человека неуправляемая машина устроила «ДТП-домино». ДТП произошло в четверг, 15 марта, на улице Строителей около 93-го дома. 

По данным полицейских, 48-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2110» вышел из салона на улицу 

16 марта 2018, 02:32
Из-за метели две фуры слетели в кювет на трассе под Сызранью

Из-за метели две фуры слетели в кювет на трассе под Сызранью

Ночная и утренняя метель спровоцировала несколько аварий на трассе М-5 в районе Сызрани. Из-за непогоды несколько фур улетели с дороги в кювет. Как сообщает “Маленькая Сызрань”, первое ДТП произошло в районе поворота на Октябрьск. Водитель Volvo, который ехал в 

16 марта 2018, 10:31
В Самаре на Ракитовском кольце включили светофоры и случился «транспортный коллапс»

В Самаре на Ракитовском кольце включили светофоры и случился «транспортный коллапс»

В социальных сетях появились жалобы самарцев о пробках на кольце Ракитовского и Московского шоссе после того, как на развязке включили светофоры. Это произошло утром в среду, 20 декабря. Автомобилист пишут про 
20 декабря 2017, 10:29
В Самаре на Раките фура «разорвала в клочья» грузовую «Газель»

В Самаре на Раките фура «разорвала в клочья» грузовую «Газель»

Авария произошла сегодня, 7 октября, на пересечении Ракитовского шоссе с Карла Маркса, пишут очевидцы в соцсетях. По предварительным данным, многотонная фура буквально «разорвала в клочья» грузовую «Газель». Точная причина ДТП пока неизвестна. По словам свидетелей, большегруз подрезала "девятка".  О пострадавших 
7 октября 2017, 06:16
Видео: в Самаре полностью открыли движение на кольце Московского и Ракитовского шоссе

Видео: в Самаре полностью открыли движение на кольце Московского и Ракитовского шоссе

В сети появилось новое видео с новой дорожной развязки, построенной на пересечении Московского и Ракитовского шоссе. Её сняли с воздуха. Движение транспорта по кольцу открыто полностью, указано в комментарии к ролику. Его опубликовал самарский видеоблогер Александр Карягин.
Напомним, две новые 

22 сентября 2017, 07:00
Названы сроки открытия движения по «Ракитовской» развязке

Названы сроки открытия движения по «Ракитовской» развязке

Открыть движение по развязке на пересечении Московского и Ракитовского шоссе в областной столице собираются до конца следующей недели. Об этом информируют региональные СМИ со ссылкой на подрядную организацию «Самаратрансстрой» .
Как отмечается, в настоящее время ведутся работы по укладке верхнего 

6 сентября 2017, 04:58
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