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«Землянина» из экстренно севшего в Самаре самолета на авто повезли в Ульяновск
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19 марта 2018, 09:39
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Самолет Москва – Ульяновск экстренно посадили на запасном аэродроме в Самаре
В Самаре в воскресенье, 18 марта, вынужденно приземлился самолет, на котором летели более полусотни человек. Рейс компании "ЮТэйр" следовал по маршруту Москва – Ульяновск. Борт посадили на запасном аэродроме аэропорта Курумоч в 16:28, сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре. Причина вынужденной посадки: …
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19 марта 2018, 07:31
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Выборы президента России завершились в Самарской области
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18 марта 2018, 08:25
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Почти половина избирателей проголосовала на выборах президента РФ в Самарской области
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18 марта 2018, 05:41
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Один человек погиб и трое пострадали в аварии на трассе М-5 под Самарой
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17 марта 2018, 03:15
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Пенсионерка погибла под колесами трамвая №3 в центре Самары
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17 марта 2018, 02:50
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Пустой «ВАЗ-2110» сбил своего водителя и въехал в 2 машины в Самаре
В Самаре на Металлурге вазовская «десятка» сбила собственного водителя. После наезда на человека неуправляемая машина устроила «ДТП-домино». ДТП произошло в четверг, 15 марта, на улице Строителей около 93-го дома.
По данным полицейских, 48-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2110» вышел из салона на улицу …
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16 марта 2018, 02:32
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Из-за метели две фуры слетели в кювет на трассе под Сызранью
Ночная и утренняя метель спровоцировала несколько аварий на трассе М-5 в районе Сызрани. Из-за непогоды несколько фур улетели с дороги в кювет. Как сообщает “Маленькая Сызрань”, первое ДТП произошло в районе поворота на Октябрьск. Водитель Volvo, который ехал в …
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16 марта 2018, 10:31
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В Самаре на Ракитовском кольце включили светофоры и случился «транспортный коллапс»
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20 декабря 2017, 10:29
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В Самаре на Раките фура «разорвала в клочья» грузовую «Газель»
Авария произошла сегодня, 7 октября, на пересечении Ракитовского шоссе с Карла Маркса, пишут очевидцы в соцсетях. По предварительным данным, многотонная фура буквально «разорвала в клочья» грузовую «Газель». Точная причина ДТП пока неизвестна. По словам свидетелей, большегруз подрезала "девятка". О пострадавших …
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7 октября 2017, 06:16
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Видео: в Самаре полностью открыли движение на кольце Московского и Ракитовского шоссе
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22 сентября 2017, 07:00
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Названы сроки открытия движения по «Ракитовской» развязке
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6 сентября 2017, 04:58