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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 13 апреля 2017г 
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В Самаре ограничат движение грузовиков из-за ЧМ-2018

В Самаре ограничат движение грузовиков из-за ЧМ-2018

В Самарской области собираются ввести временные ограничения для проезда транспорта по территории региона во время подготовки и проведения чемпионата мира по футболу (ЧМ-2018). Соответствующий законопроект сейчас рассматривают в комитете Самарской губдумы по транспорту, автодорогам и информационным технологиям. Нововведение коснется тяжеловесных 

13 апреля 2017, 01:14
Не все дачники смогут проехать на свои участки

Не все дачники смогут проехать на свои участки

22, 29 и 30 апреля в Самаре пустят пер­вые пробные автобусы по дачным маршрутам, сообщает городской департамент транспорта. В этом году движение по 34-м садово-огородным направлениям будет организовано по средам, пятницам, субботам, воскресеньям и в празднич­ные дни с 6 утра 

12 апреля 2017, 02:38
В Самаре блокировано движение транспорта из-за массового ДТП с трамваем

В Самаре блокировано движение транспорта из-за массового ДТП с трамваем

Сегодня, 12 апреля, в Самаре произошло массовое ДТП на улице XXII Партсъезда. В районе пересечения с Заводским шоссе столкнулись трамвай и три автомобиля, в том числе грузовая «Газель». По словам очевидцев, движение транспорта в результате аварии оказалось блокировано.

По предварительной информации, 

12 апреля 2017, 01:15
«Южный перекрыли» - фото очевидца

«Южный перекрыли» - фото очевидца

В социальных сетях появилось фото с Южного моста, где в ночь на 12 апреля стартовали ремонтные работы.
«Путепровод Южный перекрыли. Начались работы по фрезерованию покрытия», - сообщил очевидец.
 
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Ночью изменится схема движения по Южному 
12 апреля 2017, 07:01
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