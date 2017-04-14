В понедельник, 17 апреля, в центре Самары временно ограничат движение транспорта. Нельзя будет подъехать к зданию самарского драмтеатра со стороны улицы Шостаковича. Такие меры будут действовать в течение трех часов - с 17:00 до 20:00. Это связано с проведением церемонии открытия XXII Международного фестиваля «Кино – детям!», сообщили в самарской мэрии. Горожан просят заранее продумывать маршрут с учетом введенных ограничений.
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В Самаре ограничат движение грузовиков из-за ЧМ-2018
В Самарской области собираются ввести временные ограничения для проезда транспорта по территории региона во время подготовки и проведения чемпионата мира по футболу (ЧМ-2018). Соответствующий законопроект сейчас рассматривают в комитете Самарской губдумы по транспорту, автодорогам и информационным технологиям. Нововведение коснется тяжеловесных …
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13 апреля 2017, 01:14
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Не все дачники смогут проехать на свои участки
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12 апреля 2017, 02:38
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В Самаре блокировано движение транспорта из-за массового ДТП с трамваем
Сегодня, 12 апреля, в Самаре произошло массовое ДТП на улице XXII Партсъезда. В районе пересечения с Заводским шоссе столкнулись трамвай и три автомобиля, в том числе грузовая «Газель». По словам очевидцев, движение транспорта в результате аварии оказалось блокировано.
По предварительной информации, …
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12 апреля 2017, 01:15
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«Южный перекрыли» - фото очевидца
В социальных сетях появилось фото с Южного моста, где в ночь на 12 апреля стартовали ремонтные работы.
«Путепровод Южный перекрыли. Начались работы по фрезерованию покрытия», - сообщил очевидец.
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Ночью изменится схема движения по Южному …
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12 апреля 2017, 07:01