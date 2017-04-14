Не все дачники смогут проехать на свои участки 22, 29 и 30 апреля в Самаре пустят пер­вые пробные автобусы по дачным маршрутам, сообщает городской департамент транспорта. В этом году движение по 34-м садово-огородным направлениям будет организовано по средам, пятницам, субботам, воскресеньям и в празднич­ные дни с 6 утра …