Стоимость постройки кольцевой развязки на пересечении Московского шоссе и улицы Луначарского составит 190 миллионов 900 тысяч рублей. Такую цену предложила во время торгов одна из самарских компаний, снизив начальную стоимость контракта всего на полпроцента.

Напомним, в настоящее время конкурсная комиссия в …