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Водитель грузовика разбил седан и перекрыл полосу на мосту через Самарку

На мосту через реку Самарку в районе Хлебной площади произошло ДТП, образовался затор, сообщил очевидец в социальной сети в пятницу, 9 июня. Он опубликовал фото. По словам автора, грузовик «догнал» легковой автомобиль-седан на выезде из города.

«Стоит ДПС. Пробка нарастает!», - 

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Фото в блогах: почему в сквере на Московском шоссе остается «колхоз»?

Фото в блогах: почему в сквере на Московском шоссе остается «колхоз»?

Блогер Александр Жоголев поведал, что в недавно отремонтированном парке Мира на Московском шоссе обнаружен артефакт! "В этом скверике появились удобные для прогулки дорожки из тротуарной плитки, новые столбы с освещением, зелёные газоны, клумбы с цветами, много скамеек. Но, как 
8 июня 2017, 08:00
В Ленинском районе Самары выключились светофоры

В Ленинском районе Самары выключились светофоры

Сегодня, 8 июня, в Ленинском районе Самары перестали работать светофоры на некоторых улицах. Сообщается, что такая проблема возникла на улицах Льва Толстого, Красноармеской, Самарской и ряде других. По предварительной информации, причиной отключения стало повреждение кабеля, расположенного в районе перекрестка Красноармейской 
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Самарец нашел гранатомет «Муха» на автостоянке возле Московского шоссе

Самарец нашел гранатомет «Муха» на автостоянке возле Московского шоссе

В среду, 7 июня, на автостоянке, расположенной на Московском шоссе между улицами Космодемьянской и Димитрова, был обнаружен гранатомет. Увидевший его мужчина вызвал полицейских и МЧС. По его словам, оружие лежало всего в нескольких шагах от машин. Силовики отправили находку на 
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Новый участок Московского шоссе планируют перекрыть 15 июня

Новый участок Московского шоссе планируют перекрыть 15 июня

Движение транспорта по Московскому шоссе в районе пересечения с улицей Луначарского планируют перекрыть 15 июня. В середине этого месяца должен начаться новый этап строительства транспортной развязки. Ограничения введут на трех улицах – на Московском шоссе, на участке проспекта Масленникова и 
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В Самаре новые тоннели на Московском шоссе защитят от потопов

В Самаре новые тоннели на Московском шоссе защитят от потопов

Чтобы не допустить возможного подтопления тоннеля на пересечении Московского и Ракитовского шоссе, в нем смонтируют канализационно-насосную станцию, которая будет работать в автоматическом режиме. Коммуникации для нее готовы на 80%. Такую же завершают на пересечении Московского шоссе с проспектом Кирова.
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Тормозной путь: почему так долго строят новое кольцо на Московском шоссе?

Тормозной путь: почему так долго строят новое кольцо на Московском шоссе?

Как стало известно ТРК «ТЕРРА», строительство кольцевой развязки на пересечении улицы Луначарского и Московского шоссе тормозят разногласия между региональным минтрансом и госавтоинспекцией. Для того чтобы начать укладку дорожной одежды, улицу Гагарина планировалось перекрыть еще в начале апреля. А на Московском 

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Появились чертежи кольцевой развязки на Московском шоссе в Самаре

Появились чертежи кольцевой развязки на Московском шоссе в Самаре

В распоряжении телерадиокомпании «ТЕРРА» оказались эксклюзивные документы. Чертежи и схемы будущей кольцевой развязки, которая должна в итоге замкнуться на пересечении улицы Луначарского и Московского шоссе. После изучения этих материалов наши эксперты сделали вывод, что проект, стоимость реализации которого, напомним, составляет 

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Кольцевую развязку на Московском шоссе построят за 191 млн рублей

Кольцевую развязку на Московском шоссе построят за 191 млн рублей

Стоимость постройки кольцевой развязки на пересечении Московского шоссе и улицы Луначарского составит 190 миллионов 900 тысяч рублей. Такую цену предложила во время торгов одна из самарских компаний, снизив начальную стоимость контракта всего на полпроцента.

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Кольцо на пересечении улицы Луначарского, Гагарина и Московского шоссе может появиться в следующем году. Как сообщается на портале Госзакупок, областное министерство транспорта и автомобильных дорог объявило конкурс на определение подрядчика, который должен построить кольцевую развязку.
Из сопроводительной документации следует, что 

22 августа 2016, 04:45
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