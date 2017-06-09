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Водитель грузовика разбил седан и перекрыл полосу на мосту через Самарку
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9 июня 2017, 11:31
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Список самарских улиц, которые перекроют на время проведения «ВолгаФеста»
В Самаре в связи с проведением межрегионального фестиваля набережных «ВолгаФест» и праздничными мероприятиями, посвященными Дню России, временно ограничат движение транспорта.
Для проезда транспорта (кроме машин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и техники со спецпропусками ГИБДД) будет закрыт Волжский проспект …
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9 июня 2017, 09:50
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Фото в блогах: почему в сквере на Московском шоссе остается «колхоз»?
Блогер Александр Жоголев поведал, что в недавно отремонтированном парке Мира на Московском шоссе обнаружен артефакт! "В этом скверике появились удобные для прогулки дорожки из тротуарной плитки, новые столбы с освещением, зелёные газоны, клумбы с цветами, много скамеек. Но, как …
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8 июня 2017, 08:00
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В Ленинском районе Самары выключились светофоры
Сегодня, 8 июня, в Ленинском районе Самары перестали работать светофоры на некоторых улицах. Сообщается, что такая проблема возникла на улицах Льва Толстого, Красноармеской, Самарской и ряде других. По предварительной информации, причиной отключения стало повреждение кабеля, расположенного в районе перекрестка Красноармейской …
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8 июня 2017, 11:53
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Самарец нашел гранатомет «Муха» на автостоянке возле Московского шоссе
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7 июня 2017, 05:00
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Новый участок Московского шоссе планируют перекрыть 15 июня
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7 июня 2017, 11:00
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В Самаре новые тоннели на Московском шоссе защитят от потопов
Чтобы не допустить возможного подтопления тоннеля на пересечении Московского и Ракитовского шоссе, в нем смонтируют канализационно-насосную станцию, которая будет работать в автоматическом режиме. Коммуникации для нее готовы на 80%. Такую же завершают на пересечении Московского шоссе с проспектом Кирова.
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29 мая 2017, 05:16
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Тормозной путь: почему так долго строят новое кольцо на Московском шоссе?
Как стало известно ТРК «ТЕРРА», строительство кольцевой развязки на пересечении улицы Луначарского и Московского шоссе тормозят разногласия между региональным минтрансом и госавтоинспекцией. Для того чтобы начать укладку дорожной одежды, улицу Гагарина планировалось перекрыть еще в начале апреля. А на Московском …
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3 мая 2017, 02:21
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Появились чертежи кольцевой развязки на Московском шоссе в Самаре
В распоряжении телерадиокомпании «ТЕРРА» оказались эксклюзивные документы. Чертежи и схемы будущей кольцевой развязки, которая должна в итоге замкнуться на пересечении улицы Луначарского и Московского шоссе. После изучения этих материалов наши эксперты сделали вывод, что проект, стоимость реализации которого, напомним, составляет …
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30 января 2017, 09:57
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Кольцевую развязку на Московском шоссе построят за 191 млн рублей
Стоимость постройки кольцевой развязки на пересечении Московского шоссе и улицы Луначарского составит 190 миллионов 900 тысяч рублей. Такую цену предложила во время торгов одна из самарских компаний, снизив начальную стоимость контракта всего на полпроцента.
Напомним, в настоящее время конкурсная комиссия в …
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13 сентября 2016, 05:16
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Улицу Луначарского могут открыть в октябре следующего года
Кольцо на пересечении улицы Луначарского, Гагарина и Московского шоссе может появиться в следующем году. Как сообщается на портале Госзакупок, областное министерство транспорта и автомобильных дорог объявило конкурс на определение подрядчика, который должен построить кольцевую развязку.
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22 августа 2016, 04:45