В ряде отечественных СМИ появилась информация, что к 2025 году в России планируется выдать каждому гражданину уникальный личный номер. Это будет двенадцатиразрядный код, который объединит в себе и заменит все существующие идентификаторы личности, такие как ИНН, СНИЛС и другие.

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