83 процента россиян являются родственниками. К такому выводу пришли специалисты из медицинского центра Genotek после широкого исследования образцов ДНК почти 2 тысяч человек в возрасте от 20 до 45 лет, проживающих в крупных городах страны. В ходе теста определялось родство по отцовской и материнской линиям, также устанавливалась этническая принадлежность. В 65 процентах выявленных случаев родственная связь обнаруживалась от пятого до десятого поколения, 30 процентов являются родственниками по четвертому, остальные имели общего предка на уровне "бабушка-прабабушка, дедушка-прадедушка". По мнению экспертов, подобная ситуация возникла после Великой Отечественной войны, когда миллионы детей стали сиротами и были разбросаны по детдомам всего СССР.
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Ученые: Большинство россиян приходятся друг другу родственниками
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10 февраля 2017, 09:49
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Ученые установили, что лидерские качества передаются по наследству
Группа ученых из Соединенных Штатов установила, что лидерские качества передаются по наследству. Такой вывод был сделан в результате эксперимента, в котором участвовали поднявшиеся по карьерной лестнице люди с ярко выраженными организаторскими способностями.
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29 декабря 2016, 11:48
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Ученые извлекли ДНК из мамонта и других древних животных
Ученые из России и Южной Кореи смогли извлечь геном мамонта. Об этом рассказала ведущий научный сотрудник Международного центра коллективного использования СВФУ «Молекулярной палеонтологии» Елена Григорьева. Кроме того, специалисты получили ДНК еще нескольких видов доисторических животных из их костей.
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21 декабря 2016, 04:45
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Российские ученые создали нанопроволоку из частиц ДНК и серебра
Ученые из России и Израиля разработали нанопроволоку на основе ДНК с добавлением серебра, сообщает Московский физико-технический институт. Полученным молекулам дали наименование Э-ДНК. Они устойчивы к механическому воздействию и не разрушаются агрессивными ферментами. Информация об этом появилась на страницах издания Advanced …
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6 декабря 2016, 10:58
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Ученые нашли причину возникновения шизофрении
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23 ноября 2016, 02:44
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19% россиян гордятся своим уровнем жизни
Таковы данные опроса, проведенного ВЦИОМ в 46 регионах страны.
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16 сентября 2016, 12:02
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Россияне получат идентификационный номер, который заменит СНИЛС и ИНН
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2 августа 2016, 06:28
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Россияне стали больше платить за ЖКХ через интернет
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26 августа 2015, 04:00