Американские и английские ученые обнаружили в ДНК приматов следы древнего вируса HERV-T. Открытие дало возможность воссоздать его ген и установить причины вымирания.
По утверждению ученых, выявленный вирус относится к разновидности ретровирусов (семейство РНК-содержащих вирусов), которые способны создавать свою ДНК в хромосомах инфицированной клетки. В случае поражения гоноцитов, формирующих половые клетки, этот ген может передаваться потомству.
Анализируя различные сведения на этот счет, можно отметить эволюционные взаимоотношения между различными видами животных. Ученые также установили примерный возраст HERV-T — порядка 30-40 млн лет.
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