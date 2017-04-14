С 14 апреля 2017 года «АктивКапитал Банк» вводит в действие рублевый вклад «Пенсионный плюс», при открытии которого Банк предлагает вкладчикам бесплатно оформить пенсионную карту национальной платежной системы «Мир». Процентная ставка по вкладу, выплата процентов по которому осуществляется на пенсионную карту «Мир», составляет 9% годовых, в остальных случаях - 8,5% годовых. Срок вклада - 370 дней, минимальная сумма – 20 000 рублей. Проценты выплачиваются ежемесячно. Возможны операции пополнения и расходные операции. Пролонгация не предусмотрена. При досрочном расторжении вклада начиная с 182 дня с момента его открытия ставка составит 5% годовых, при более раннем расторжении - 0,01% годовых. Полные условия вклада размещены на сайте Банка www.acbank.ru. На остаток средств, размещенных на счете пенсионной карты НПС «Мир», ежемесячно начисляется 7,5% годовых. За снятие наличных денежных средств с карты в банкоматах любых банков и за услугу sms-информирования «АктивКапитал Банк» комиссию не взимает.
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«АктивКапитал Банк» расширяет спектр ипотечных продуктов
Теперь во всех регионах присутствия «АктивКапитал Банка» клиентам доступны ипотечные продукты по стандартам АИЖК. Заемщики могут получить кредит на покупку квартиры на первичном и вторичном рынке жилья, целевой кредит под залог имеющейся квартиры, осуществить перекредитование имеющегося ипотечного кредита. Кроме того, …
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13 апреля 2017, 01:05
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С апреля все банкоматы и терминалы «АктивКапитал Банка» принимают карты «Мир»
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12 апреля 2017, 12:11