Теперь во всех регионах присутствия «АктивКапитал Банка» клиентам доступны ипотечные продукты по стандартам АИЖК. Заемщики могут получить кредит на покупку квартиры на первичном и вторичном рынке жилья, целевой кредит под залог имеющейся квартиры, осуществить перекредитование имеющегося ипотечного кредита. Кроме того, военнослужащие могут воспользоваться продуктом «Военная ипотека». Минимальные процентные ставки составляют от 10,25% годовых - в зависимости от выбранной программы и условий кредитования. Срок кредита может составлять от 3 до 30 лет, первоначальный взнос – от 20%, минимальный размер кредита – от 300 000 рублей.
Также «АктивКапитал Банк» предлагает клиентам ипотечные продукты по стандартам ДельтаКредит.
С полными условиями ипотечных продуктов можно ознакомиться на сайте www.acbank.ru.
Публичное акционерное общество «АктивКапитал Банк» (ПАО «АК Банк») основано в 1994 году. Головной офис находится в Самаре. Структурные подразделения Банка представлены в 17 городах России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Лицензия №3006 выдана ЦБ РФ.
|
Россияне резко перешли на потребительские кредиты
|
12 апреля 2017, 04:49
|
С апреля все банкоматы и терминалы «АктивКапитал Банка» принимают карты «Мир»
|
12 апреля 2017, 12:11
|
В Самарской области число выданных потребкредитов выросло на 37%
|
21 марта 2017, 05:30
|
АИЖК снизило ставки по ипотечным кредитам до 10,25%
|
13 марта 2017, 02:28
|
ЦБ предупредил об увеличении числа черных кредиторов
|
2 марта 2017, 12:16
|
Минэкономразвития не поддержало идею о снижении ставки по ипотеке
|
27 февраля 2017, 01:46
|
Для обслуживания ипотеки самарской семье нужно зарабатывать не менее 56 тысяч рублей
|
15 февраля 2017, 12:40
|
Российский рынок первичного жилья в ближайшее время может обвалиться
|
6 февраля 2017, 06:30
|
Эксперты сообщили о росте просроченных кредитов по ипотеке на 39%
Эксперты Объединенного кредитного бюро установили, что в 2016 году количество просроченных ипотечных кредитов увеличилось на 39%. Как информирует «Коммерсантъ», их число выросло до 114,1 тыс.. Рост по автокредитам достиг 17%.
|
31 января 2017, 01:59