Продолжая реализовывать планы по расширению сети офисов, «АктивКапитал Банк» открыл в Москве пятнадцать операционных касс вне кассового узла, где физические лица могут осуществлять валютно-обменные операции. Одиннадцать касс работают круглосуточно.
Московский филиал ПАО «АК Банк» осуществляет свою деятельность с 2007 года и включает 21 офис в Москве, Московской области и Воронеже. Подробную информацию об адресах и режиме работы офисов Московского филиала можно найти на сайте www.acbank.ru.
Публичное акционерное общество «АктивКапитал Банк» (ПАО «АК Банк») основано в 1994 году. Филиальная сеть включает 48 офисов в 17 городах России, головной офис находится в Самаре. В рейтингах российских банков, подготовленных информационным порталом Banki.ru по данным на апрель 2017 года, «АктивКапитал Банк» занимает 121 место по активам нетто, 130 место по капиталу, 94 место по кредитному портфелю, 75 место по вкладам физических лиц.
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