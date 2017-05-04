5
08
23
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 3 мая 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
                           .d8888b.                            888           
                          d88P  Y88b                           888           
                          888    888                           888           
 888  888  888  .d8888b   888         888  888  88888b.    .d88888   .d88b.  
 888  888  888  88K       888  88888  888  888  888 "88b  d88" 888  d88P"88b 
 888  888  888  "Y8888b.  888    888  888  888  888  888  888  888  888  888 
 Y88b 888 d88P       X88  Y88b  d88P  Y88b 888  888 d88P  Y88b 888  Y88b 888 
  "Y8888888P"    88888P'   "Y8888P88   "Y88888  88888P"    "Y88888   "Y88888 
                                           888  888                      888 
                                      Y8b d88P  888                 Y8b d88P 
                                       "Y88P"   888                  "Y88P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Российские банки могут снизить ставки по ипотечным кредитам до 10%

Российские банки могут снизить ставки по ипотечным кредитам до 10%

Банки в РФ могут уменьшить ставки по ипотечным кредитам до 10% годовых. Это оказалось возможным вследствие низкого роста просроченной задолженности, отмечается в исследовании Объединенного кредитного бюро.
Как информируют «Известия», в 1-м квартале рост просроченной задолженности был лишь 1%. В 2016 

27 апреля 2017, 11:23
«АктивКапитал Банк» расширяет спектр ипотечных продуктов

«АктивКапитал Банк» расширяет спектр ипотечных продуктов

Теперь во всех регионах присутствия «АктивКапитал Банка» клиентам доступны ипотечные продукты по стандартам АИЖК. Заемщики могут получить кредит на покупку квартиры на первичном и вторичном рынке жилья, целевой кредит под залог имеющейся квартиры, осуществить перекредитование имеющегося ипотечного кредита. Кроме того, 

13 апреля 2017, 01:05
АИЖК снизило ставки по ипотечным кредитам до 10,25%

АИЖК снизило ставки по ипотечным кредитам до 10,25%

Агентство по ипотечному жилищному кредитованию уменьшило ставки по ипотечным кредитам до минимальной величины за весь период ипотечного кредитования в РФ. Об этом информируют отечественные агентства со ссылкой на АИЖК.
Ипотечный кредит на возводимое жилье можно будет оформить по ставке от 

13 марта 2017, 02:28
Минэкономразвития не поддержало идею о снижении ставки по ипотеке

Минэкономразвития не поддержало идею о снижении ставки по ипотеке

Минэкономразвития России не поддержало идею Минтруда о снижении ставки по ипотеке с 12 до 8 процентов для семей с детьми до трех лет. В ведомстве посчитали, что субсидирование на 4 процентных пункта - «довольно затратная бюджетная мера». В министерстве уверены, 

27 февраля 2017, 01:46

"АК Банк" соберет акционеров

В пятницу, 26 июня, ОАО "АктивКапитал Банк" объявил о созыве очередного общего собрания акционеров. На повестке дня всего два вопроса: держателям ценных бумаг предстоит сначала прекратить полномочия членов совета директоров финансового учреждения, а затем избрать новый состав. Собрание назначено на 
26 июня 2015, 04:11
Самарское ОАО «Гидроавтоматика» займет в АктивКапитал Банке 100 млн рублей

Самарское ОАО «Гидроавтоматика» займет в АктивКапитал Банке 100 млн рублей

ОАО «Гидроавтоматика» намерено открыть кредитную линию на 100 миллионов рублей. Об этом говорится в официальном сообщении компании. Заем предприятие намерено оформить в АктивКапитал Банке под залог своего имущества. Этот вопрос будет рассмотрен на заседании совета директоров «Гидроавтоматики» 28 февраля. Напомним, 

18 февраля 2014, 04:47
ТОП-5 самых прибыльных банков Самарской области по итогам 2013 года

ТОП-5 самых прибыльных банков Самарской области по итогам 2013 года

Лидеры рынка показали рост. Финансовые учреждения Самарской области подводят итоги 2013 года. Рейтинг ТОП-5 губернии по расчётам портала Банки.ру, основанным на бухгалтерской отчетности за декабрь прошлого года, которая была опубликована на сайте Центробанка России, выглядит следующим образом. Самым большим капиталом 

31 января 2014, 11:15
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна