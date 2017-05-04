ПАО «АК Банк» продолжает расширять спектр ипотечных продуктов. Теперь жителям Самары и Тольятти доступна собственная ипотечная программа «АктивКапитал Банка» «Своя ипотека». Заемщики могут получить кредит на покупку квартиры в многоквартирном доме в аккредитованных Банком объектах строительства. Базовая процентная ставка составляет от 11,5% годовых - в зависимости от условий кредитования. Для участников зарплатных проектов ПАО «АК Банк» базовая ставка снижается на 0,25%. Срок кредита может составлять от 3 до 25 лет, минимальный первоначальный взнос – от 15%, минимальный размер кредита – от 300 000 рублей. С полными условиями программы «Своя ипотека» можно ознакомиться на сайте www.acbank.ru.
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Российские банки могут снизить ставки по ипотечным кредитам до 10%
Банки в РФ могут уменьшить ставки по ипотечным кредитам до 10% годовых. Это оказалось возможным вследствие низкого роста просроченной задолженности, отмечается в исследовании Объединенного кредитного бюро.
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27 апреля 2017, 11:23
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«АктивКапитал Банк» расширяет спектр ипотечных продуктов
Теперь во всех регионах присутствия «АктивКапитал Банка» клиентам доступны ипотечные продукты по стандартам АИЖК. Заемщики могут получить кредит на покупку квартиры на первичном и вторичном рынке жилья, целевой кредит под залог имеющейся квартиры, осуществить перекредитование имеющегося ипотечного кредита. Кроме того, …
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13 апреля 2017, 01:05
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АИЖК снизило ставки по ипотечным кредитам до 10,25%
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13 марта 2017, 02:28
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Минэкономразвития не поддержало идею о снижении ставки по ипотеке
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27 февраля 2017, 01:46
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"АК Банк" соберет акционеров
В пятницу, 26 июня, ОАО "АктивКапитал Банк" объявил о созыве очередного общего собрания акционеров. На повестке дня всего два вопроса: держателям ценных бумаг предстоит сначала прекратить полномочия членов совета директоров финансового учреждения, а затем избрать новый состав. Собрание назначено на …
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26 июня 2015, 04:11
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Самарское ОАО «Гидроавтоматика» займет в АктивКапитал Банке 100 млн рублей
ОАО «Гидроавтоматика» намерено открыть кредитную линию на 100 миллионов рублей. Об этом говорится в официальном сообщении компании. Заем предприятие намерено оформить в АктивКапитал Банке под залог своего имущества. Этот вопрос будет рассмотрен на заседании совета директоров «Гидроавтоматики» 28 февраля. Напомним, …
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18 февраля 2014, 04:47
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ТОП-5 самых прибыльных банков Самарской области по итогам 2013 года
Лидеры рынка показали рост. Финансовые учреждения Самарской области подводят итоги 2013 года. Рейтинг ТОП-5 губернии по расчётам портала Банки.ру, основанным на бухгалтерской отчетности за декабрь прошлого года, которая была опубликована на сайте Центробанка России, выглядит следующим образом. Самым большим капиталом …
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31 января 2014, 11:15