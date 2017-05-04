АИЖК снизило ставки по ипотечным кредитам до 10,25% Агентство по ипотечному жилищному кредитованию уменьшило ставки по ипотечным кредитам до минимальной величины за весь период ипотечного кредитования в РФ. Об этом информируют отечественные агентства со ссылкой на АИЖК.

Ипотечный кредит на возводимое жилье можно будет оформить по ставке от …