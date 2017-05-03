С мая «АктивКапитал Банк» предлагает клиентам новый продукт - Подарочную карту. Это неименная предоплаченная банковская карта международной платежной системы Visa сроком действия один год, которая может стать отличным подарком близким. Подарочную карту можно оформить в любом из офисов «АктивКапитал Банка», расположенных в Самарской области. В ближайшее время данный продукт будет доступен во всех регионах присутствия Банка.
Подарочная карта оформляется в течение нескольких минут при предъявлении паспорта. В момент оформления карточный счет можно пополнить на любую сумму от 300 до 15 000 рублей. Такой картой можно оплачивать покупки на территории РФ в любых точках, где принимают карты Visa, а также совершать по ней платежи в сети интернет на российских сайтах. Средства с карты можно израсходовать единовременно или постепенно в течение срока действия карты. Снятие наличных с карточного счета не предусмотрено. Выпуск и обслуживание Подарочной карты осуществляются бесплатно. Воспользовавшись таким современным способом подарить денежные средства, вы предоставите близким возможность самим выбрать желанный подарок.
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