В рейтингах российских банков, подготовленных информационным порталом Banki.ru по данным на апрель 2017 года, «АктивКапитал Банк» улучшил свои позиции по сравнению с аналогичными рейтингами на начало года.



Наиболее существенная динамика за квартал наблюдается по активам нетто – Банк поднялся …