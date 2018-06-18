Когда наведут порядок с дачными перевозками в Самаре? 80% жалоб, которые сейчас поступают депутатам от населения, касаются проблем с транспортными перевозками, в частности дачными. В этом году очереди на автобусы огромные, стоять в них приходится по два часа. Такого в Самаре не было давно. Ситуацию в губернской думе …