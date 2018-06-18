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Когда наведут порядок с дачными перевозками в Самаре?
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15 июня 2018, 04:37
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298 такси смогут проехать в зонах ограничения движения во время ЧМ в Самаре
Министерство транспорта Самарской области опубликовало список таксомоторов, которым разрешен проезд к фан-зоне. Аккредитацию прошли 298 машин, принадлежащих 8 организациям.
Аккредитованные такси имеют возможность перемещаться в периметре площадки Фестиваля болельщиков FIFA, за исключением пешеходных улиц, а также на северный транспортно-пересадочный узел стадиона …
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15 июня 2018, 09:37
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Водителей автобусов не хватает в Самаре
Самара испытывает острую нехватку водителей автобусов. Для того, чтобы решить кадровую проблему, необходимо набрать 150 человек.
Трудности с персоналом начались после того как имущество муниципального предприятия «Пассажиравтотранс» было передано в аренду ООО «Самараавтогаз». Часть сотрудников МП отказалась переходить в …
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14 июня 2018, 01:41
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В дни матчей ЧМ будет продлена работа метро в Самаре
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13 июня 2018, 11:47
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Появились новые автобусные рейсы из Москвы в Самару
C 7 июня начались продажи билетов на новые автобусные рейсы «Москва-Самара». Машины будут ежедневно отправляться со станции «Варшавская» в 17:30, сообщает ГУП «Мосгортранс». Стоимость проезда составляет 2000 рублей взрослый и 1000 рублей детский билет при предъявлении свидетельства о рождении, стоимость …
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7 июня 2018, 11:12
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Ряд дорог перекроют в День России в Самаре
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7 июня 2018, 05:15
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В Самаре создан региональный центр управления пассажирскими перевозками
В Самаре создали региональный центр управления пассажирскими перевозками. Соответствующее постановление правительства Самарской области подписано врио вице-губернатора Александром Нефедовым. Документ датирован 30 января.
В задачи центра будет входить контроль работы общественного транспорта в дни проведения чемпионата мира по футболу. Также его сотрудники …
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31 января 2018, 08:56
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Недетский вопрос: Минтранс ужесточит требования для перевозок детей
В Минтрансе разработали новые требования к организации детских перевозок. По информации российских СМИ, автобусы, которые транспортируют несовершеннолетних, непременно должны быть оснащены проблесковыми маячками желтого или оранжевого цвета.
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16 августа 2017, 09:06
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Единый билет в города Крыма будет доступным за 60 дней до поездки
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31 марта 2017, 11:03
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Такси в Москве за три года подешевело на треть
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2 февраля 2017, 03:10