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«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Когда наведут порядок с дачными перевозками в Самаре?

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15 июня 2018, 04:37
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298 такси смогут проехать в зонах ограничения движения во время ЧМ в Самаре

Министерство транспорта Самарской области опубликовало список таксомоторов, которым разрешен проезд к фан-зоне. Аккредитацию прошли 298 машин, принадлежащих 8 организациям.

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15 июня 2018, 09:37
Водителей автобусов не хватает в Самаре

Водителей автобусов не хватает в Самаре

Самара испытывает острую нехватку водителей автобусов. Для того, чтобы решить кадровую проблему, необходимо набрать 150 человек.

Трудности с персоналом начались после того как имущество муниципального предприятия «Пассажиравтотранс» было передано в аренду ООО «Самараавтогаз». Часть сотрудников МП отказалась переходить в 
14 июня 2018, 01:41
В дни матчей ЧМ будет продлена работа метро в Самаре

В дни матчей ЧМ будет продлена работа метро в Самаре

В дни проведения матчей чемпионата мира по футболу в Самаре будет продлена работа метрополитена. 17 июня, 21 июня, 25 июня, 28 июня, 2 июля и 7 июля он будет функционировать с 6:00 до 2 часов ночи, сообщает сайт муниципального предприятия.

Стоит 

13 июня 2018, 11:47
Появились новые автобусные рейсы из Москвы в Самару

Появились новые автобусные рейсы из Москвы в Самару

C 7 июня начались продажи билетов на новые автобусные рейсы «Москва-Самара». Машины будут ежедневно отправляться со станции «Варшавская» в 17:30, сообщает ГУП «Мосгортранс». Стоимость проезда составляет 2000 рублей взрослый и 1000 рублей детский билет при предъявлении свидетельства о рождении, стоимость 

7 июня 2018, 11:12
Ряд дорог перекроют в День России в Самаре

Ряд дорог перекроют в День России в Самаре

В Самаре в День России, 12 июня, перекроют ряд дорог, сообщает мэрия Самары. В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением праздничных мероприятий, ограничения будут действовать в центре города с 15 часов до 23:00. Временно изменятся схемы движения 
7 июня 2018, 05:15
В Самаре создан региональный центр управления пассажирскими перевозками

В Самаре создан региональный центр управления пассажирскими перевозками

В Самаре создали региональный центр управления пассажирскими перевозками. Соответствующее постановление правительства Самарской области подписано врио вице-губернатора Александром Нефедовым. Документ датирован 30 января.

В задачи центра будет входить контроль работы общественного транспорта в дни проведения чемпионата мира по футболу. Также его сотрудники 

31 января 2018, 08:56
Недетский вопрос: Минтранс ужесточит требования для перевозок детей

Недетский вопрос: Минтранс ужесточит требования для перевозок детей

В Минтрансе разработали новые требования к организации детских перевозок. По информации российских СМИ, автобусы, которые транспортируют несовершеннолетних, непременно должны быть оснащены проблесковыми маячками желтого или оранжевого цвета.
Нововведение, по замыслу чиновников ведомства, даст возможность транспортным средствам выделяться в потоке и 

16 августа 2017, 09:06
Единый билет в города Крыма будет доступным за 60 дней до поездки

Единый билет в города Крыма будет доступным за 60 дней до поездки

Главой российского правительства утвержден новый порядок перевозок граждан на территорию Крыма. Данная информация размещена на портале кабмина. Теперь единый билет в Крым можно оформлять за 60 дней до поездки.
Как следует из сообщения, во время туристического сезона, который длится с 

31 марта 2017, 11:03
Такси в Москве за три года подешевело на треть

Такси в Москве за три года подешевело на треть

Цена поездок на такси в российской столице с 2014 года снизилась на 30%. Об этом сообщил ТАСС заммэра города Максим Ликсутов.
В 2016 году средний чек за поездку составлял около 500 рублей, в 2015 году - 650, в 2014 – 

2 февраля 2017, 03:10
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