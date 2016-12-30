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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 29 декабря 2016г 
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Материалы по теме:

Самарская епархия получила в дар старинные иконы, изъятые у вора

Самарская епархия получила в дар старинные иконы, изъятые у вора

Сегодня об этом сообщает пресс-служба судебных приставов Самарской области. Речь идет о старообрядческом распятии и 16 старинных иконах: «Св. Евангилист Иоаннь», «Воскресение Христово», «Пресвятая Богородица Казанская», «Смоленская пресвятая Богородица», «Святой Николай Угодник» (2 шт), «Спас Вседержитель» (4 шт), «Божья Матерь», 

27 декабря 2016, 05:44
В Самаре из-за тумана задержаны авиарейсы

В Самаре из-за тумана задержаны авиарейсы

В понедельник, 26 декабря, в самарском аэропорту Курумоч из-за тумана задерживаются авиарейсы. Вылетов ждут пассажиры, которые должны отправиться в московские аэропорты «Шереметьево» и «Внуково», а также в Нижний Новгород и Екатеринбург. Предположительно самолеты отправятся в пункты назначения после полудня.

Кроме того, 

26 декабря 2016, 10:02
В январе 2017 года российские коллекторы рискуют остаться без работы

В январе 2017 года российские коллекторы рискуют остаться без работы

Именно к этому сроку должен быть готов реестр сборщиков просроченных долгов. Однако федеральная служба судебных приставов до сих пор не сформировала отдел, который должен составить специальный список. Это значит, что минимум на месяц, а то и дольше коллекторы останутся вне 

20 декабря 2016, 04:46
Пассажирку с часами за 1,4 млн рублей задержали в аэропорту Самары

Пассажирку с часами за 1,4 млн рублей задержали в аэропорту Самары

Сотрудники Самарской таможни задержали в аэропорту Курумоч женщину, которая пыталась ввезти незадекларированные наручные часы Hublot стоимостью 1,4 млн рублей.

По данным ведомства, задержанная – пассажирка авиарейса Самара – Прага. Она воспользовалась «зеленым коридором». При прохождении таможенного контроля у нее обнаружили товар, 

15 декабря 2016, 02:25
В Курумоче из-за дебошира самолет совершил вынужденную посадку

В Курумоче из-за дебошира самолет совершил вынужденную посадку

Минувшей ночью в Курумоче  вынужденную посадку совершил самолет, летевший из  Киева в Алма-Аты. Об этом сегодня пишут электронные СМИ со ссылкой на  помощника Куйбышевского транспортного прокурора Таулана Чепкенчиева.
На борту было 50 пассажиров и 6 членов экипажа. Командир принял решение 

8 декабря 2016, 11:17
Из-за плохой погоды сегодня отменены несколько авиарейсов в Самару

Из-за плохой погоды сегодня отменены несколько авиарейсов в Самару

В частности, из Москвы должно было прилететь три самолета, а прибыл только один. Опоздали лайнеры из Екатеринбурга и Уфы. Отменен рейс авиакомпании Оренбуржье в Нижнекамск, намеченный на 16:45. Не исключено, что подобные проблемы будут возникать в течение всего дня. Сейчас 

6 декабря 2016, 11:31
В Госдуме предлагают поднять порог долга, при котором россиянам будет ограничен выезд за границу

В Госдуме предлагают поднять порог долга, при котором россиянам будет ограничен выезд за границу

Сейчас они не могут покинуть Россию в случае наличия задолженности в 10 тысяч рублей. Профильный комитет парламента рассмотрит поправку уже 8 декабря. По данным службы судебных приставов, по состоянию на конец октября около 1 миллиона граждан не имели права выезда 

5 декабря 2016, 11:42
Сотовикам разрешат взыскивать с клиентов долги в ускоренном порядке

Сотовикам разрешат взыскивать с клиентов долги в ускоренном порядке

Верховный Суд России разрешил сотовым компаниям взыскивать долги с клиентов в ускоренном порядке. Операторам необязательно будет вести разбирательства с неплательщиками. Достаточно будет обратиться в суд и получить приказ для приставов, которые принудят абонента заплатить по всем счетам. Как правило, огромные 

29 ноября 2016, 03:30
Жители и организации Самары задолжали за воду 1,2 млрд рублей

Жители и организации Самары задолжали за воду 1,2 млрд рублей

В Самаре долги населения за воду достигли 1 млрд 200 млн рублей, только за октябрь этот показатель вырос более чем на 60 млн, сообщают «Самарские коммунальные системы». Основная сумма долга - почти 850 миллионов рублей - образовалась в результате более 

23 ноября 2016, 01:18
За долг в полтора миллиона у самарца арестовали автомобиль BMW X3

За долг в полтора миллиона у самарца арестовали автомобиль BMW X3

Житель Самары, не заплативший налогов почти на полтора миллиона рублей, лишился дорогой иномарки. Машину арестовали судебные приставы.

Самарец задолжал налоговой 1 миллион 400 тысяч рублей. В связи с этим фискалы обратились в службу судебных приставов. Они выяснили, что у должника есть 

17 ноября 2016, 10:34
Самарцев с долгами за воду могут не выпустить из страны

Самарцев с долгами за воду могут не выпустить из страны

В Самаре гражданам, имеющим задолженность за холодное водоснабжение, могут ограничить выезд за пределы России. Радикальной меры наказания добивается компания "Самарские коммунальные системы". Всего в городе 815 таких должников, общая сумма неуплаты превышает 15 с половиной миллионов рублей. В отношении данных 

14 ноября 2016, 03:30
Более миллиарда рублей задолжали в бюджет Самары организации, эксплуатирующие имущество муниципалитета

Более миллиарда рублей задолжали в бюджет Самары организации, эксплуатирующие имущество муниципалитета

Эта сумма - почти десятая часть годового дохода города, который сейчас составляет около 14 миллиардов рублей. Теперь взаимоотношения между городскими властями и региональным управлением федеральной службы судебных приставов выходят на новый уровень.
В этот понедельник подписи под соглашением о сотрудничестве 

10 октября 2016, 03:53
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