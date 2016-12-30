"В новый год без долгов" - судебные приставы региона проводят акцию в международном аэропорту Курумоч. Они предлагают пассажирам узнать о возможной задолженности по исполнительным производствам через специальный банк данных и оплатить ее на месте.
Сотрудники ведомства ведут круглосуточное дежурство в воздушной гавани до 9 января. Во время длинных выходных они вправе в экстренном порядке снять ограничения, наложенные на должников. В том числе, на выезд за пределы России.
Обязательное условие - предоставление платежных документов или справки об отсутствии задолженности. Информация передается в пограничную службу в течение суток. Для сравнения, обычно эта процедура занимает около 10 дней и проходит в несколько этапов.
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