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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 29 декабря 2016г 
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Правительство обсуждает поправки, расширяющие возможности налоговиков

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Владельцы инвестиционных квартир могут лишиться налоговых льгот

Проект поправок в Налоговый кодекс меняет систему налоговых льгот для граждан, сообщают «Ведомости». Документ подготовлен рабочей группой по построению международного финансового центра. Сейчас он находится на обсуждении в Минфине. Концепция соответствует идее, закрепленной в Основных направлениях налоговой политики на 2014-2016 

26 сентября 2013, 02:30
Из-за ошибки депутатов нефтяники могут воспользоваться дополнительными льготами

Из-за ошибки депутатов нефтяники могут воспользоваться дополнительными льготами

Зато бюджет недосчитается налогов. ФНС бьет тревогу: потенциальные потери – до 1,3 трлн руб., отмечают "Ведомости".

Налоговый кодекс предоставляет льготы нефтяным компаниям, разрабатывающим истощенные месторождения. Если извлечено 80% запасов участка, НДПИ начинает снижаться, корректирующий коэффициент рассчитывается по специальной формуле. Льгота растет 

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Заемщики смогут возместить до 390 000 рублей

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4 июля 2013, 10:04
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