Сегодня, 30 декабря, вступила в силу норма налогового кодекса, позволяющая платить обязательные сборы за третьих лиц. Раньше можно было исполнять налоговые обязанности только за себя.
Налоговая служба добивалась введения такого правила на протяжении трех лет, считая, что это позволит эффективнее пополнять доходную часть бюджетов, в том числе за счет оказавшихся несостоятельными должников – теперь за них могут вносить средства третьи лица. Новшество касается и физических, и юридических лиц.
При этом эксперты опасаются, что это может привести к применению серых схем для ухода от внесения обязательных платежей или к двойному налогообложению. Впрочем, в ведомстве утверждают, что установить, кто за кого платил, можно будет по реквизитам платежного поручения и в случае излишне уплаченных средств, деньги вернут на счет налогоплательщика, за которого платили.
Дмитрий Самигуллин, управляющий партнер адвокатского бюро RBL:
«Гражданскому и хозяйственному обороту давно было необходимо дать возможность уплаты налоговых платежей третьим лицам, потому, наверное, эта норма очень органично смотрится. Я лично приветствую ее появление. Сейчас мы говорим об общем принципе возможности исполнения налоговой обязанности за третье лицо, но дальше мы можем увидеть какие-то ограничения этого правила в зависимости от конкретных налогов».
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