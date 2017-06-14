В Сети сегодня широко обсуждается финансовое положение тольяттинского бизнесмена и бывшего депутата губернской думы Владимира Яркина. В едином федеральном реестре сведений о банкротстве появилась информация о том, что от продажи его имущества, а именно бытовой техники, удалось получить всего 3 тысячи рублей.
Напомним, когда-то Яркин был владельцем большого холдинга «Автотрейд», который имел дилерские центры в десяти городах России. Он также владел двумя торговыми центрами в Автограде и был собственником газеты «Тольяттинское обозрение». В 2008 году активы бизнесмена превышали 500 млн рублей. А в 2009-м у группы начались проблемы с банками.
Спустя три года «Автотрейд» подал иск о самобанкротстве. В отношении Яркина ввели процедуру реализации имущества. Его долги составляют почти 260 миллионов рублей. Теперь стало понятно, что эти деньги вернуть не получится, даже продав его имущество. Сейчас Яркин живет в Литве.
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