Более половины кредитов Самарской области - 55 процентов - заемщики берут для того, чтобы рассчитываться со старыми долгами. Такие данные за первый квартал 2017 года обнародовало Объединенное кредитное бюро. Вместе с тем эксперты зафиксировали снижение этого показателя по сравнению с …