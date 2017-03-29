На трассе под Пензой вспыхнул «КамАЗ» На Федеральной автодороге в Пензенской области случилось ЧП. Как сообщают местные информагентства, на трассе «Пенза — Тамбов» прямо на ходу загорелся КамАЗ.

По предварительным сведениям, очаг возгорания был внутри кабины. Никто из людей в результате этого инцидента не пострадал.

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