|
Бультерьер загрыз хозяина в эфире BBC TV
|
29 марта 2017, 09:31
|
На трассе под Пензой вспыхнул «КамАЗ»
|
28 марта 2017, 01:47
|
В Самаре названы ответственные по делу об убитой ледяной глыбой женщине
|
28 марта 2017, 11:28
|
В Самаре погиб залетевший под фургон водитель «Калины», есть фото
|
28 марта 2017, 10:22
|
«Снег горит»: тольяттинцы о пожаре, который уничтожил несколько машин
В понедельник, 27 марта, в тольяттинском паблике в социальной сети появилось фото горящих машин. Согласно комментарию пожар произошел в Центральном районе Тольятти по адресу: улица Новозаводская, 25А. Огонь охватил несколько припаркованных машин. «Снег горит!» - прокомментировал снимки один из пользователей. …
|
28 марта 2017, 09:00
|
В Самаре завели уголовное дело после гибели женщины, на которую упал снег
После гибели женщины, на которую в Самаре упала снежная глыба с крыши дома, возбуждено уголовное дело. Статья – «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». В настоящее время следователи устанавливают виновников трагедии, сообщили в пресс-службе СУ …
|
27 марта 2017, 01:48
|
Горит историческое здание в центре Самары, есть фото
|
24 марта 2017, 03:26
|
В Самаре машина сгорела на глазах плачущей автоледи
|
20 марта 2017, 04:37