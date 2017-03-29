5
14
35
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 марта 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 28 марта 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
5 + 12 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Бультерьер загрыз хозяина в эфире BBC TV

Бультерьер загрыз хозяина в эфире BBC TV

Стаффордширский бультерьер набросился на хозяина и причинил ему смертельные ранения, когда мужчина давал интервью в эфире английского телеканала. Кровавая трагедия случилась в британской столице на глазах у сотрудников BBC TV.
41-летний мужчина был доставлен в стационар, но через пару часов 

29 марта 2017, 09:31
На трассе под Пензой вспыхнул «КамАЗ»

На трассе под Пензой вспыхнул «КамАЗ»

На Федеральной автодороге в Пензенской области случилось ЧП. Как сообщают местные информагентства, на трассе «Пенза — Тамбов» прямо на ходу загорелся КамАЗ.
По предварительным сведениям, очаг возгорания был внутри кабины. Никто из людей в результате этого инцидента не пострадал.
К 

28 марта 2017, 01:47
В Самаре названы ответственные по делу об убитой ледяной глыбой женщине

В Самаре названы ответственные по делу об убитой ледяной глыбой женщине

Появились новые подробности смерти 42-летней самарчанки, которая погибла под рухнувшей с крыши глыбой льда. Напомним, ЧП произошло в минувшее воскресенье рядом с домом №109 на улице Вольской.

Стало известно, что за обслуживание здания отвечало ТСЖ «Промышленное-1». Сейчас силовики выясняют, 
28 марта 2017, 11:28
В Самаре погиб залетевший под фургон водитель «Калины», есть фото

В Самаре погиб залетевший под фургон водитель «Калины», есть фото

В понедельник, 27 марта, в Самаре в районе Зубчаниновки произошло смертельное ДТП. Водитель на «Калине» залетел под фургон. Мужчина погиб.Фото с места аварии опубликовали в Сети.

Авария произошло в 17 часов. Lada Kalina двигалась по улице Макаренко в сторону 
28 марта 2017, 10:22
«Снег горит»: тольяттинцы о пожаре, который уничтожил несколько машин

«Снег горит»: тольяттинцы о пожаре, который уничтожил несколько машин

В понедельник, 27 марта, в тольяттинском паблике в социальной сети появилось фото горящих машин. Согласно комментарию пожар произошел в Центральном районе Тольятти по адресу: улица Новозаводская, 25А. Огонь охватил несколько припаркованных машин. «Снег горит!» - прокомментировал снимки один из пользователей. 
28 марта 2017, 09:00
В Самаре завели уголовное дело после гибели женщины, на которую упал снег

В Самаре завели уголовное дело после гибели женщины, на которую упал снег

После гибели женщины, на которую в Самаре упала снежная глыба с крыши дома, возбуждено уголовное дело. Статья – «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». В настоящее время следователи устанавливают виновников трагедии, сообщили в пресс-службе СУ 
27 марта 2017, 01:48
Горит историческое здание в центре Самары, есть фото

Горит историческое здание в центре Самары, есть фото

В пятницу, 24 марта, МЧС получило сообщение о пожаре в историческом здании реального училища, расположенного в центре Самары. Объект находится по адресу: улица Алексея Толстого, 33. К месту ЧП направлено 13 пожарных машин. В тушении принимают участие 55 человек. По 
24 марта 2017, 03:26
В Самаре машина сгорела на глазах плачущей автоледи

В Самаре машина сгорела на глазах плачущей автоледи

В понедельник, 20 марта, появилось сообщение о пожаре на улице Советской Армии в Самаре. На дороге загорелся автомобиль «ВАЗ-2115». В социальной сети появилось фото с места происшествия.

По словам очевидца, из машины выбежала девушка, пока машина полыхала, она стояла 
20 марта 2017, 04:37
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна