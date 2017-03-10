Оперативники самарского управления ФСБ накануне пресекли деятельность незаконной нефтебазы в селе Узюково в 17 километрах от Тольятти. Там на территории промышленной площадки оказались размещены сразу 16 нефтеперерабатывающих установок и более 20 подземных цистерн различного объема для хранения сырья и готовой продукции. Ориентировочный объем производства составлял от шестисот до 1000 тонн нефтепродуктов в месяц. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан 40-летний житель Тольятти, причастный к организации подпольного бизнеса. Изъята хозяйственно-финансовая документация. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела за незаконное предпринимательство, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.
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