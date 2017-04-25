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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 25 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

В блогах: в Самаре «Ладу» затолкали в кузов «Газели» и повезли

В блогах: в Самаре «Ладу» затолкали в кузов «Газели» и повезли

Про необычную форму перевозки автомобиля поведали в группе "Новости Самары - Самара life" соцсети "ВКонтакте". Вазовскую легковушку умудрились затолкать в кузов "Газели". Машина, естественно, вся не поместилась. Ибо микрогрузовичок не для этого предназначен. В итоге почти весь задок "Лады" свисал 
14 марта 2017, 06:39
Большое интервью с губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным

Большое интервью с губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин дал традиционное большое интервью представителям СМИ. Он ответил на вопросы редакторов шести региональных телеканалов. В ходе встречи обсуждались вопросы региональной экономики и наполнения областного бюджета, реализации крупных инфраструктурных проектов, изменения в системе соцвыплат и многие другие. 

16 февраля 2017, 12:04
Олимпийские чемпионы стали свидетелями матча в самарской колонии

Олимпийские чемпионы стали свидетелями матча в самарской колонии

Двукратные олимпийские чемпионы, хоккеисты Борис Майоров и Борис Михайлов оказались в самарской исправительной колонии №6. Как выяснилось, попасть туда можно не только в наказание за преступление. Легенды советского спорта стали почетными гостями ледового поединка между заключенными и командой «Фрегат», выступающей 

30 января 2017, 03:04
Губернатор Николай Меркушкин выступил с посланием к депутатам и жителям области

Губернатор Николай Меркушкин выступил с посланием к депутатам и жителям области

Доклад занял больше 3 часов. Его главный лейтмотив - не замедлять набранных темпов развития. Глава региона говорил о необходимости сократить расходы на чиновников. Не исключено, что уже в следующем году на этом можно будет сэкономить миллиард рублей. Поручил найти средства на 

19 декабря 2016, 06:05
Известный хоккейный тренер Геннадий Цыгуров умер в Тольятти

Известный хоккейный тренер Геннадий Цыгуров умер в Тольятти

В среду, 14 декабря, в Тольятти на 75-м году жизни скончался Геннадий Федорович Цыгуров, известный советский и российский тренер, работавший в том числе в тольяттинском хоккейном клубе «Лада». Под его руководством автозаводцы стали чемпионами России и завоевали Кубок Европы.

«В последние 

15 декабря 2016, 10:36
С момента начала строительства Фрунзенского мостового перехода прошло 300 дней

С момента начала строительства Фрунзенского мостового перехода прошло 300 дней

С момента начала строительства Фрунзенского мостового перехода прошло 300 дней.
 
За это время практически возведено пролетное строение над озером Банное, три из восьми опор моста через реку Самара уже готовы. Продолжается работа по строительству транспортных развязок на улицах Фрунзе 

22 сентября 2016, 10:34
В Самаре гандболистки-чемпионки получили по 4 млн рублей каждая

В Самаре гандболистки-чемпионки получили по 4 млн рублей каждая

Олимпийские чемпионки Рио-де-Жанейро, только что ставшие кавалерами ордена Дружбы, гандболистки тольяттинской «Лады» вернулись домой на автомобилях премиум-класса, подаренных президентом России Владимиром Путиным. Марафон признания и благодарности за блестящее выступление на Играх продолжился на родине.

Тольяттинские гандболистки добыли олимпийское золото впервые в 

2 сентября 2016, 01:38
Николай Меркушкин предложил Сергиевскому маслозаводу выходить на международный рынок сбыта

Николай Меркушкин предложил Сергиевскому маслозаводу выходить на международный рынок сбыта

"Ойл Агро" одно из крупнейших предприятий региона по безотходному производству растительного масла. Ежегодно здесь разливают 10 тысяч тонн рафинированного продукта. Семена закупаются у местных аграриев, а также в соседних Оренбургской и Саратовской областях.
 
Товар расходится по магазинам губернии и 

31 августа 2016, 10:28
В Самаре хоккеисты ЦСК ВВС не получают зарплату пять месяцев

В Самаре хоккеисты ЦСК ВВС не получают зарплату пять месяцев

Самарские хоккеисты из ЦСК ВВС не получали зарплату на протяжении 5-ти месяцев. Областное министерство труда сообщило, что уже в ближайшее время им выплатят сразу все сумму. Сумма долга не называется. В самарском клубе финансовые проблемы объясняют тем, что федерация хоккея 

25 мая 2016, 05:34
В Тольятти столкнулись «Лада» и «Субару»: у иномарки оторвалось колесо

В Тольятти столкнулись «Лада» и «Субару»: у иномарки оторвалось колесо

Вчера, 30 апреля, на улице Горького в Центральном районе Тольятти случилось ДТП, передает TLTGorod.
 
Там столкнулись «Лада» и "Субару". Официальной информации об обстоятельствах аварии пока нет. Однако иномарка получила более серьезные повреждения, чем вазовская легковушка. У "Субару" даже 
1 мая 2016, 10:50
СМИ сообщили о начале работ над Lada 4X4 нового поколения

СМИ сообщили о начале работ над Lada 4X4 нового поколения

АвтоВАЗ приступил к работе над новым поколением внедорожника Lada 4X4, передает портал Masscars со ссылкой на собственные источники.
 
Машина получит фирменный X-образный дизайн, по образцу моделей Lada Vesta или XRay. Также сообщается, что на смену классическому 3-дверному кузову 
27 апреля 2016, 11:00
В Самару снова приедет Владислав Третьяк

В Самару снова приедет Владислав Третьяк

О визите легендарного хоккеиста сообщили в администрации городского округа Самара. В выходные в городе стартует турнир на  «Кубок  Владислава Третьяка». Соревнования среди 12-летних хоккеистов пройдут с 2 по 7 апреля в ледовом Дворце спорта. Открытие состоится в субботу,  в 15:30. 
31 марта 2016, 09:55
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