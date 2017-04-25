Губернатор Николай Меркушкин выступил с посланием к депутатам и жителям области Доклад занял больше 3 часов. Его главный лейтмотив - не замедлять набранных темпов развития. Глава региона говорил о необходимости сократить расходы на чиновников. Не исключено, что уже в следующем году на этом можно будет сэкономить миллиард рублей. Поручил найти средства на …