Ситуацию вокруг хоккейного клуба "Лада" обсудили на встрече губернатора Самарской области Николая Меркушкина с министром спорта Дмитрием Шляхтиным, генеральным директором команды Владимиром Вдовиным и членами областной федерации хоккея. Поводом стал неудачный результат главной хоккейной команды области "Лады" в чемпионате КХЛ, где по итогам прошедшего сезона дружина не попала в плей-офф, и заняла 27 место из 29 команд. В ходе совещания глава региона потребовал от руководства клуба представить конкретный план дальнейшей работы с прозрачным механизмом достижения поставленных целей. Главная задача команды - достойное прохождение нового сезона.
|
В блогах: в Самаре «Ладу» затолкали в кузов «Газели» и повезли
|
14 марта 2017, 06:39
|
Большое интервью с губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным
Губернатор Самарской области Николай Меркушкин дал традиционное большое интервью представителям СМИ. Он ответил на вопросы редакторов шести региональных телеканалов. В ходе встречи обсуждались вопросы региональной экономики и наполнения областного бюджета, реализации крупных инфраструктурных проектов, изменения в системе соцвыплат и многие другие. …
|
16 февраля 2017, 12:04
|
Олимпийские чемпионы стали свидетелями матча в самарской колонии
Двукратные олимпийские чемпионы, хоккеисты Борис Майоров и Борис Михайлов оказались в самарской исправительной колонии №6. Как выяснилось, попасть туда можно не только в наказание за преступление. Легенды советского спорта стали почетными гостями ледового поединка между заключенными и командой «Фрегат», выступающей …
|
30 января 2017, 03:04
|
Губернатор Николай Меркушкин выступил с посланием к депутатам и жителям области
|
19 декабря 2016, 06:05
|
Известный хоккейный тренер Геннадий Цыгуров умер в Тольятти
|
15 декабря 2016, 10:36
|
С момента начала строительства Фрунзенского мостового перехода прошло 300 дней
|
22 сентября 2016, 10:34
|
В Самаре гандболистки-чемпионки получили по 4 млн рублей каждая
Олимпийские чемпионки Рио-де-Жанейро, только что ставшие кавалерами ордена Дружбы, гандболистки тольяттинской «Лады» вернулись домой на автомобилях премиум-класса, подаренных президентом России Владимиром Путиным. Марафон признания и благодарности за блестящее выступление на Играх продолжился на родине.
Тольяттинские гандболистки добыли олимпийское золото впервые в …
|
2 сентября 2016, 01:38
|
Николай Меркушкин предложил Сергиевскому маслозаводу выходить на международный рынок сбыта
"Ойл Агро" одно из крупнейших предприятий региона по безотходному производству растительного масла. Ежегодно здесь разливают 10 тысяч тонн рафинированного продукта. Семена закупаются у местных аграриев, а также в соседних Оренбургской и Саратовской областях.
|
31 августа 2016, 10:28
|
В Самаре хоккеисты ЦСК ВВС не получают зарплату пять месяцев
|
25 мая 2016, 05:34
|
В Тольятти столкнулись «Лада» и «Субару»: у иномарки оторвалось колесо
Вчера, 30 апреля, на улице Горького в Центральном районе Тольятти случилось ДТП, передает TLTGorod.
Там столкнулись «Лада» и "Субару". Официальной информации об обстоятельствах аварии пока нет. Однако иномарка получила более серьезные повреждения, чем вазовская легковушка. У "Субару" даже …
|
1 мая 2016, 10:50
|
СМИ сообщили о начале работ над Lada 4X4 нового поколения
АвтоВАЗ приступил к работе над новым поколением внедорожника Lada 4X4, передает портал Masscars со ссылкой на собственные источники.
Машина получит фирменный X-образный дизайн, по образцу моделей Lada Vesta или XRay. Также сообщается, что на смену классическому 3-дверному кузову …
|
27 апреля 2016, 11:00
|
В Самару снова приедет Владислав Третьяк
|
31 марта 2016, 09:55