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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 8 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 9 августа 2017г 
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Самарские гребцы привезли из Москвы золото и серебро

Самарские гребцы привезли из Москвы золото и серебро

На чемпионате России по академической гребле, который состоялся в Москве, самарские спортсмены завоевали пять медалей. Золотые – у Максима Телицына (на фото), который взял сразу две высшие награды, а также у Алекандра Вязовкина. Елена Сенюкова и Алина Завитневич стали серебряными 

9 августа 2017, 08:10
На набережной появится «скала»

На набережной появится «скала»

12 августа в России отметят профессиональный праздник всех спортсменов и сторонников здорового образа жизни - день физкультурника. Все желающие смогут поиграть в теннис, шахматы, футбол, попробовать себя в самых различных единоборствах и скалолазании.
9 августа 2017, 09:06
Жуткое ДТП с тольяттинским автобусом: водитель умер, пассажиры ранены

Жуткое ДТП с тольяттинским автобусом: водитель умер, пассажиры ранены

В среду, 9 августа, примерно в 8 часов утра в Тольятти произошло ДТП с пассажирским автобусом. По предварительным данным, один человек погиб, еще несколько ранены.

Авария произошла на улице Северной. «Паз» съехал в кювет и воткнулся в световую опору. 
9 августа 2017, 11:12
У двух тольяттинцев нашли заводик по подделке моторных масел

У двух тольяттинцев нашли заводик по подделке моторных масел

В Тольятти полицейские выявили производство контрафактных моторных масел. Незаконное предприятие было организовано на территории двух городских складов. Там изъяли 10 тысяч пластиковых канистр и около 300 бочек с маслом, а также конвейерные ленты, пустые коробки и этикетки с товарными знаками 

9 августа 2017, 10:14
«Оказались выброшены на улицу»: тольяттинцы просят президента о помощи

«Оказались выброшены на улицу»: тольяттинцы просят президента о помощи

В "Паблике Тольятти" соцсети "ВКонтакте" выложили открытое видеообращение жителей города к президенту России. Тольяттинцы жалуются, что стали жертвой аферистов. В городе опять появилась новая финансовая пирамида. Некая московская инвестиционная компания уже успела «кинуть» сотни горожан на многие миллионы рублей. 
9 августа 2017, 07:37
Ледовое побоище: появилось видео драки хоккеистов России и Канады в Сочи

Ледовое побоище: появилось видео драки хоккеистов России и Канады в Сочи

7 августа олимпийская сборная России одержала победу над национальной командой Канады в матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open со счетом 3:2.

Присутствующим на стадионе игра запомнилась и из-за инцидента, который случился на исходе второго периода. На канале ХК «Сочи» в YouTube 

8 августа 2017, 12:31
Тольяттинцы оказались быстрыми и выносливыми

Тольяттинцы оказались быстрыми и выносливыми

Тольяттинский бегун Юрий Чечун выиграл международный легкоатлетический марафон «Европа – Азия». Соревнования проходили в Екатеринбурге. Участниками стали почти 5000 любителей и профессиональных спортсменов. Представитель самарской области одержал победу на марафонской дистанции - 42,2 километра. Она имела официальный статус Кубка России.

Юрий 

8 августа 2017, 08:12
Самара и Тольятти смогут обмениваться хоккеистами

Самара и Тольятти смогут обмениваться хоккеистами

Два хоккейных клуба Самарской области - ЦСК ВВС и тольяттинская «Лада» - подписали соглашение о партнерстве. Теперь по ходу сезона команды смогут обмениваться хоккеистами без дополнительного разрешения лиг. Данная мера позволит максимально остановить отток доморощенных игроков, укрепить клубы мастеров местными 

7 августа 2017, 04:46
Самарских хоккеистов выселили на Мехзавод

Самарских хоккеистов выселили на Мехзавод

Самарский клуб ЦСК ВВС заявлен на чемпионат Высшей хоккейной лиги. Такое решение было принято на заседании организационного комитета второй по значимости лиги российского хоккея. Финансирование будет вестись на средства бюджета Самарской области и спонсоров в соотношении 50 на 50, причем 

7 июля 2017, 01:32
В Самаре откроют «Хоккейный клуб ЦСК ВВС» в статусе некоммерческой организации

В Самаре откроют «Хоккейный клуб ЦСК ВВС» в статусе некоммерческой организации

Правительство Самарской области решило создать некоммерческую организацию «Хоккейный клуб ЦСК ВВС». НКО будет заниматься предоставлением услуг в сфере физкультуры и спорта, связанных с развитием профессионального и любительского хоккея в регионе, в том числе детского, юношеского и молодежного, говорится в сообщении 

15 июня 2017, 07:00
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