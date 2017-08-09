Хоккеисты тольяттинской молодежной команды «Ладья» стали победителями турнира команд МХЛ в Магнитогорске.
В финальном матче соперником волжан стали хозяева турнира – «Стальные Лисы». После двух периодов была ничья - 1:1.
Судьба матча решилась в третьем – автозаводцы забросили в ворота хозяев четыре шайбы, пропустили только одну.
В итоге - 5:2 в пользу тольяттинской команды.
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