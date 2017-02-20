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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 февраля 2017г 
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Материалы по теме:

14 февраля в Самарской губернии на пожарах погибло два человека

14 февраля в Самарской губернии на пожарах погибло два человека

В период с 06 утра 14 февраля до 06 утра 15 февраля на территории Самарской области зарегистрировано 6 пожаров, в которых погибло 2 человека, спасен 1 человек, сообщает управление МЧС  Самарской области. Так, 14 февраля в 17 час. 03 мин. 

15 февраля 2017, 10:26
Самарские пожарные вытащили из пылающего дома трехлетнего малыша

Самарские пожарные вытащили из пылающего дома трехлетнего малыша

Сегодня, 10 января, пожарные Самары вытащили из пылающего дома на улице Казбекской в Куйбышевском районе 3-летнего малыша.
Как сообщает ГУ МЧС по Самарской области, сообщение о возгорании поступило в 14:36. Пламя охватило площадь в 80 квадратных метров. На тушение выезжали 

10 января 2017, 10:57
В новогоднюю ночь в Самаре 11 пожарных тушили автомобиль

В новогоднюю ночь в Самаре 11 пожарных тушили автомобиль

Машина загорелась 1 января 2017 года около 6 часов утра на улице Санфировой Советского района.
 
На тушение возгорания выезжали 11 пожарных на 2 единицах спецтехники. Бригада справились с огнем через 18 минут
 
Причина пожара и ущерб от него 

1 января 2017, 09:47
В Самаре 39 пожарных тушили лестничную клетку на Кирзаводе

В Самаре 39 пожарных тушили лестничную клетку на Кирзаводе

Вчера, 3 ноября, пожарные ликвидировали возгорание на улице Кирзавод, передает МЧС по Самарской области.
 
По данным спасателей, пожар начался поздним вечером в 23:00. Загорелась лестничная клетка с выходом на кровлю. Пламя охватило помещение общей площадью в 40 квадратных метров.

4 ноября 2016, 10:23
Крыши Самары чистят альпинисты

Крыши Самары чистят альпинисты

Для очистки скатных крыш столицы губернии создано более двухсот бригад рабочих, имеющих альпинистскую подготовку, сообщили в мэрии.
 
В Самаре порядка семи тысяч скатных крыш. Каждая из них может представлять опасность для жизни и здоровья горожан, если, конечно, кровлю не 

4 ноября 2016, 10:03
На Камчатке возбуждено дело по факту гибели ребенка в результате схода снега

На Камчатке возбуждено дело по факту гибели ребенка в результате схода снега

11-летний мальчик погиб в Петропавловске-Камчатском 8 марта в результате схода с крыши слоя снега и льда толщиной не менее 1 метра. 
10 марта 2015, 02:51
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