Из-за установившегося потепления угроза попадания под сваливающиеся ледяные массы стала одной из главных опасностей на улице. Только за один день, 19 февраля, травмы получили трое самарцев. Спасатели советуют быть предельно осторожными. Если во время движения по тротуару сверху слышится подозрительный шум - нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит для вас укрытием. При обнаружении сосулек на зданиях необходимо обращаться в обслуживающую организацию. Коммунальщики должны отреагировать на сообщение, считают в МЧС.
|
14 февраля в Самарской губернии на пожарах погибло два человека
|
15 февраля 2017, 10:26
|
Самарские пожарные вытащили из пылающего дома трехлетнего малыша
|
10 января 2017, 10:57
|
В новогоднюю ночь в Самаре 11 пожарных тушили автомобиль
|
1 января 2017, 09:47
|
В Самаре 39 пожарных тушили лестничную клетку на Кирзаводе
|
4 ноября 2016, 10:23
|
Крыши Самары чистят альпинисты
|
4 ноября 2016, 10:03
|
На Камчатке возбуждено дело по факту гибели ребенка в результате схода снега
|
10 марта 2015, 02:51