Премиальный седан BMW 5-Series новой генерации готов выйти на российский автомобильный рынок. Автолюбителям предложат 7 комплектаций новинки. Старт продаж намечен на март 2017 года.
В частности, речь идет о трех модификациях с бензомотором с индексами 530i, 530i xDrive и 540i xDrive, а также ещё трёх дизельных вариациях - 520d, 520d xDrive, 530d xDrive. К слову, BMW 520d окажется наиболее доступной версией автоновинки в России.
Модель с 190-сильным дизельным мотором и восьмидиапазонной АКПП Steptronic обойдется минимум в 2,76 млн рублей.
Самой производительной из выводимых на российский рынок модификаций 5-Series станет BMW M550i xDrive Performance M. Мощность восьмицилиндрового двигателя - 462 л.с.. Автомобиль набирает первую «сотню» за 4 секунды. Цена «заряженной» версии - 5,1 млн рублей.
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