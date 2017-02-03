Lifan X60 признали самым популярным китайским автомобилем в России в 2016 году По результатам прошлого года наиболее востребованным китайским автомобилем в нашей стране был признан кроссовер Lifan X60. По данным специалистов «Автостата», в РФ было реализовано 7,6 тыс. экземпляров этой модели. В сравнении с показателями 2015-го, спрос на внедорожник снизился на 8,4%. …