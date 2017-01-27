Японская корпорация Infiniti приоткрыла завесу тайны спортивного автомобиля Infiniti Q60 на рынке России. Автоновинка получила трехлитровый двигатель V6 мощностью 405 л.с..
Модель имеет полноприводную систему, которая создана специально для наших дорог. Чтобы набрать первую «сотню», Infiniti Q60 потребуется чуть более пяти секунд.
Спортивный автомобиль имеет множество функций, в частности круговой обзор, обнаружение препятствий на пути, определение свободного парковочного места и так далее. Модель была представлена осенью 2016 года. Несмотря на это, точных сведений о ее цене и дате появления в России пока еще нет.
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