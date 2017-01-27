В Сети появились изображения первого кроссовера УАЗ Пока это только патентные изображения, созданные дизайнерами НАМИ по заказу ульяновского завода. Работа над первыми кроссоверами УАЗ стартовала более двух лет назад, когда в новых моделях решили отказаться от жестких мостов и рамы. В основу нового проекта УАЗ-3170 ляжет новая …