Весной этого года российские автолюбители получат возможность купить DongFeng AX7 от известной китайской корпорации. Модели созданы на базе Nissan Qashqai первого поколения.
DongFeng AX7 прошел успешную сертификацию системы ЭРА-ГЛОНАСС. После краш-теста в лаборатории НАМИ транспортное средство подтвердило работоспособность системы экстренного вызова.
Что касается стоимости автоновинки, то пока эта информация не разглашается. Впрочем, многочисленные эксперты сошлись во мнении, что эта сумма явно окажется выше миллиона рублей. О технических подробностях кроссовера официально сообщат ближе к старту продаж.
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