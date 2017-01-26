Эксперты обнародовали рейтинг наиболее востребованных в мире кроссоверов. При составлении ТОП-5 учитывалась статистика реализации автомобилей на протяжении всего прошлого года.
Лидером оказалась модель японского концерна Honda. Кроссовер CR-V был продан числом свыше 752 тысяч. При этом был продемонстрирован рост спроса на 5,5%.
На втором месте в списке расположилась Toyota RAV4. Здесь показатель порядка 724 тысяч экземпляров (+9,4%). «Бронза» досталась Hyundai Tuscon. 639 тысяч единиц этого транспортного средства продали за 12 месяцев, что соответствует увеличению спроса на 110%.
Также в ТОП-5 присутствуют кроссоверы китайские Haval H6 (580 тысяч машин) и Volkswagen Tiguan (519,6 тыс. экземпляров).
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