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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 25 января 2017г 
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Материалы по теме:

В Сети появились изображения первого кроссовера УАЗ

В Сети появились изображения первого кроссовера УАЗ

Пока это только патентные изображения, созданные дизайнерами НАМИ по заказу ульяновского завода. Работа над первыми кроссоверами УАЗ стартовала более двух лет назад, когда в новых моделях решили отказаться от жестких мостов и рамы. В основу нового проекта УАЗ-3170 ляжет новая 

26 января 2017, 01:10
SsangYong запустил в России продажи нового кроссовера Actyon

SsangYong запустил в России продажи нового кроссовера Actyon

SsangYong Actyon возвратился на российский рынок. Продажа и производство этого кроссовера были приостановлены в нашей стране около двух лет назад, и вот они опять возобновляются.
Представители южнокорейской компании информируют, что поступления SsangYong Actyon в ряд салонов были сделаны ещё в 

26 января 2017, 09:34
Названа дата старта продаж обновленного Peugeot 3008 в России

Названа дата старта продаж обновленного Peugeot 3008 в России

В корпорации Peugeot официально назвали дату старта продаж внедорожника нового поколения. Peugeot 3008, который получил от специалистов самую высокую оценку по безопасности, появится в отечественных автосалонах уже 1 мая.
На данный момент специалисты держат в тайне стоимость комплектации обновленного кроссовера. 

25 января 2017, 04:47
Toyota расширяет производство из-за спроса на кроссовер Highlander

Toyota расширяет производство из-за спроса на кроссовер Highlander

Компания в настоящее время осуществляет модернизацию своего производства в Соединенных Штатах, чтобы расширить выпуск кроссовера Highlander. Причиной назван серьезный рост спроса на эту модель.
По информации инсайдеров, для модернизации будут нужны инвестиции порядка $600 млн. Только за 2016 год было 

25 января 2017, 03:22
Компания Kia объявила старт продаж нового гибридного кроссовера Niro

Компания Kia объявила старт продаж нового гибридного кроссовера Niro

Южнокорейский бренд KIA заявил о старте американских продаж нового гибридного кроссовера KIA Niro. Официальная презентация модели прошла на автосалоне в Чикаго год назад. Отмечается, что на 100 км пути «паркетнику» требуется лишь 4,7 литра топлива.
В Соединенных Штатах модель будет 

25 января 2017, 10:51
Названы самые популярные автомобили Москвы и Петербурга

Названы самые популярные автомобили Москвы и Петербурга

По данным экспертов, большая часть московских и петербургских автолюбителей предпочитают Hyundai Solaris. Модель признана самой популярной в этих регионах по результатам 2016 года, говорят специалисты аналитического агентства «Автостат».
В прошлом году этому автомобилю отдали предпочтение 13,7 тыс. москвичей, хотя реализация 

23 января 2017, 05:24
Составлен ТОП-10 российских регионов по продажам новых легковых автомобилей

Составлен ТОП-10 российских регионов по продажам новых легковых автомобилей

Эксперты «Автостата» проанализировали российский рынок легковых автомобилей по итогам 2016 года. В итоге был составлен рейтинг наиболее крупных региональных авторынков.
На первой строке в данном перечне расположилась Москва. Ее долевое участие составило 16%. В абсолютных цифрах это 200,3 тыс. экземпляров. 

23 января 2017, 11:40
Кроссовер Hyundai Creta бьет в России рекорды продаж

Кроссовер Hyundai Creta бьет в России рекорды продаж

Новый кроссовер южнокорейской корпорации Hyundai Creta – с августа прошлого года остается лидером отечественного сегмента SUV. Эта модель потеснила с первого места предыдущего лидера данного класса на российском авторынке – Renault Duster.
Всего по результатам последних пяти месяцев 2016 года 

23 января 2017, 09:26
Nissan X-Trail стал в 2016 году лидером рынка SUV в Москве

Nissan X-Trail стал в 2016 году лидером рынка SUV в Москве

Как следует из результатов анализа, проведенного экспертами аналитического агентства «Автостат», по результатам прошлогодних продаж Nissan X-Trail признан наиболее востребованным автомобилем на столичном рынке в сегменте внедорожников и кроссоверов. Модель X-Trail в 2016-м разошлась тиражом 4 611 автомобилей, что на 14,5% 

19 января 2017, 03:20
Названы самые популярные автомобильные бренды в России

Названы самые популярные автомобильные бренды в России

Эксперты «Ассоциации европейского бизнеса» перечислили наиболее популярные автомобили в России по итогам 2016 года. По словам специалистов, общий уровень продаж авто на отечественном рынке несколько снизился по сравнению с 2015 годом.
Лидирующие позиции принадлежат LADA, Hyundai и Renault. Увеличение реализации 

17 января 2017, 09:19
Назван ТОП-5 самых ожидаемых внедорожников 2017 года в России

Назван ТОП-5 самых ожидаемых внедорожников 2017 года в России

Эксперты составили топ-5 наиболее ожидаемых российскими автолюбителями внедорожников. В 2017 году отечественный автомобильный рынок обновят известные компании со всего мира.
Лидером списка стал обновленный Land Rover Discovery. Россияне смогут приобрести его в четырех комплектациях уже в конце этой зимы. Минимальная 

12 января 2017, 03:04
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