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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 25 января 2017г 
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Материалы по теме:

Названа дата старта продаж обновленного Peugeot 3008 в России

Названа дата старта продаж обновленного Peugeot 3008 в России

В корпорации Peugeot официально назвали дату старта продаж внедорожника нового поколения. Peugeot 3008, который получил от специалистов самую высокую оценку по безопасности, появится в отечественных автосалонах уже 1 мая.
На данный момент специалисты держат в тайне стоимость комплектации обновленного кроссовера. 

25 января 2017, 04:47
Toyota расширяет производство из-за спроса на кроссовер Highlander

Toyota расширяет производство из-за спроса на кроссовер Highlander

Компания в настоящее время осуществляет модернизацию своего производства в Соединенных Штатах, чтобы расширить выпуск кроссовера Highlander. Причиной назван серьезный рост спроса на эту модель.
По информации инсайдеров, для модернизации будут нужны инвестиции порядка $600 млн. Только за 2016 год было 

25 января 2017, 03:22
Эксперты назвали самые угоняемые автомобили в России в 2016 году

Эксперты назвали самые угоняемые автомобили в России в 2016 году

Российские эксперты составили список автомобилей, которые пользуются повышенным вниманием со стороны угонщиков. Эти данные были получены с учетом статистики  ГИБДД, а также российских страховых компаний.
В 2016 году чаще других угоняли такие модели, как Toyota Camry, Hyundai Solaris и Kia 

25 января 2017, 01:09
Компания Kia объявила старт продаж нового гибридного кроссовера Niro

Компания Kia объявила старт продаж нового гибридного кроссовера Niro

Южнокорейский бренд KIA заявил о старте американских продаж нового гибридного кроссовера KIA Niro. Официальная презентация модели прошла на автосалоне в Чикаго год назад. Отмечается, что на 100 км пути «паркетнику» требуется лишь 4,7 литра топлива.
В Соединенных Штатах модель будет 

25 января 2017, 10:51
Mitsubishi выпустила официальный тизер с «убийцей» Nissan Qashqai

Mitsubishi выпустила официальный тизер с «убийцей» Nissan Qashqai

Корпорация Mitsubishi распространила тизерное изображение нового компактного кроссовера. Его презентация состоится в марте на Женевском автосалоне.
По словам экспертов, автоновинка будет сочетать длинную колесную базу и короткий задний свес. Модель получит название Eclipse.
Как сообщают специалисты издания Auto Express, модель 

24 января 2017, 03:46
Tata начинает продажу нового флагманского кроссовера Hexa

Tata начинает продажу нового флагманского кроссовера Hexa

Индийская автомобильная корпорация Tata начала реализацию своего первого флагманского кроссовера Hexa. Эта модель считается наиболее дорогой в фирме, которая ранее производила лишь дешевые автомобили.
Кроссовер хорошо имеет большие габариты. Купить новое транспортное средство можно будет осенью 2017 года. В стране-производителе 

19 января 2017, 11:59
SsangYong озвучил российские цены на кроссоверы Tivoli и Tivoli XLV

SsangYong озвучил российские цены на кроссоверы Tivoli и Tivoli XLV

Появилась информация о рублевых ценах на новый корейский кроссовер SsangYong Tivoli. На рынке России представят две модификации - обычную и удлиненную Tivoli XLV. Базовая вариация стоит 999 000 рублей.
В РФ кроссовер будет продаваться с одним вариантом двигателя. Это 1,6-литровый мотор 

30 декабря 2016, 09:34
Появились снимки обновленного кроссовера Nissan X-Trail

Появились снимки обновленного кроссовера Nissan X-Trail

Китайские информагентства распространили снимки обновленного кроссовера Nissan X-Trail. Судя по изображениям, внешность модели после рестайлинга изменилась не сильно. Силовая линейка автомобиля останется прежней - это 2,0- и 2,5-литровые двигатели мощностью 150 и 186 л.с..
Пока обновленный Nissan X-Trail выйдет только 

27 декабря 2016, 10:10
В следующем году кроссовер Renault Duster получит серьезные изменения

В следующем году кроссовер Renault Duster получит серьезные изменения

Французский концерн Renault планирует в 2017 году существенно обновить кроссовер Duster. Автоновинка будет построена на базе платформы CMF, благодаря чему станут больше габариты автомобиля и дорожный просвет.
Модель получит новый дизайн, а также внушительный перечень дополнительных опций. В салоне обновленного 

26 декабря 2016, 05:17
SsangYong озвучила цены и комплектации кроссовера Tivoli для России

SsangYong озвучила цены и комплектации кроссовера Tivoli для России

Южнокорейская компания SsangYong назвала стоимость и дату презентации нового кроссовера Tivoli. Об этом сообщают зарубежные информагентства. В России ценник автомобиля будет начинаться от 1 миллиона рублей.
Автоновинка появится сразу в трех вариациях, цена самого дорогого составит 1,4 млн рублей. Базовая 

13 декабря 2016, 11:33
Компания SsangYong представила субкомпактный кроссовер Tivoli

Компания SsangYong представила субкомпактный кроссовер Tivoli

Название новинка получила в честь города в Италии, расположенного неподалеку от Рима. Кроссовер будет оснащен бензиновым и турбодизельным двигателями 1,6 литра. Оба мотора будут способны работать в связке как с 6-ступенчатой механической коробкой передач, так и «вариатором».
В стандартной комплектации 

26 ноября 2014, 07:03
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