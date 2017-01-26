SsangYong Actyon возвратился на российский рынок. Продажа и производство этого кроссовера были приостановлены в нашей стране около двух лет назад, и вот они опять возобновляются.
Представители южнокорейской компании информируют, что поступления SsangYong Actyon в ряд салонов были сделаны ещё в конце 2016 года. Дилеры были готовы к возвращению Actyon. Свои ожидания они во многом связывают и с предстоящими новинками бренда SsangYong Tivoli, SsangYong Tivoli XLV, цена которых находится в пределах 999000-1739000 рублей.
Кроссовер Actyon в базовой версии можно купить за 1169000 рублей. Переднеприводной автомобиль имеет двухлитровый двигатель мощностью 149 л.с. и МКПП. За комплектацию Comfort придется выложить 1579000 рублей. Цена кроссоверов с полным приводом будет порядка 1889000-1990000 рублей.
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