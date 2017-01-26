Эксперты назвали самые угоняемые автомобили в России в 2016 году Российские эксперты составили список автомобилей, которые пользуются повышенным вниманием со стороны угонщиков. Эти данные были получены с учетом статистики ГИБДД, а также российских страховых компаний.

В 2016 году чаще других угоняли такие модели, как Toyota Camry, Hyundai Solaris и Kia …