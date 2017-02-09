3
27
47
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 февраля 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 8 февраля 2017г  
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
4 + 16 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Стала известна дата старта продаж обновленного KIA Rio в РФ

Стала известна дата старта продаж обновленного KIA Rio в РФ

Обновленная модель южнокорейского автомобиля KIA Rio выйдет на российский рынок в третьем квартале 2017 года. Об этом информируют отечественные агентства со ссылкой на представителей компании.
Выпуск этого транспортного средства будет осуществлять предприятие KIA Motors в Петербурге. По заключению экспертов, созданный 

9 февраля 2017, 12:40
Назван ТОП-5 самых доступных автомобилей России в 2017 году

Назван ТОП-5 самых доступных автомобилей России в 2017 году

В первую пятерку рейтинга бюджетных моделей вошли автомобили стоимостью не более 400 000 рублей. Не первой строке наиболее доступных транспортных средств оказался компактный китайских хэтчбек Lifan Smily. Его цена в базовом варианте – 369 900 рублей.
Далее идет российская LADA 

8 февраля 2017, 05:57
Chery назвала российские цены кроссовера Tiggo 3

Chery назвала российские цены кроссовера Tiggo 3

Представители корпорации Chery назвали цены на новый кроссовер Tiggo 3. Кроме того, появились сведения о некоторых характеристиках модели.
Новый Tiggo 3 на отечественных авторынках появится в трех комплектациях: MT Comfort, MT Luxury и CVT Luxury. Все три вариации получат двигатели 

8 февраля 2017, 10:14
Geely раскрыла рублевые цены и комплектации Emgrand GT

Geely раскрыла рублевые цены и комплектации Emgrand GT

Концерн Geely озвучил стоимость в рублях своего автомобиля Emgrand GT. В зависимости от комплектации она будет отличаться, и начинается с отметки 1,4 млн рублей.
Некоторое время назад представители компании сообщали, что продажи седана Emgrand GT скоро стартуют в РФ. В 

7 февраля 2017, 05:22
В России стартовали продажи обновленного кроссовера Toyota Highlander

В России стартовали продажи обновленного кроссовера Toyota Highlander

Обновленный кроссовер Toyota Highlander появился на российском авторынке. Об этом информируют отечественные СМИ со ссылкой на официальных представителей корпорации.
В нашей стране обновленный Toyota Highlander предлагается автолюбителям в двух вариантах комплектации, каждая из которых имеет 3,5-литровый мотор мощностью 249 л.с. 

3 февраля 2017, 09:34
В Самаре трамвай придавил кроссовер на Московском шоссе, есть фото

В Самаре трамвай придавил кроссовер на Московском шоссе, есть фото

В среду, 1 февраля на Московском шоссе в районе Самарского университета произошло ДТП с участием общественного транспорта. Трамвай прижал к столбу кроссовер «Фольксваген Тигуан». Фото с места происшествия появилось в соцсети. По словам очевидцев, иномарка столкнулась с вагоном, следовавшим в 
2 февраля 2017, 10:39
Toyota планирует выпустить на авторынок России кроссовер C-HR

Toyota планирует выпустить на авторынок России кроссовер C-HR

Представители японской корпорации Toyota рассказали о планах вывести на российский авторынок новую модель кроссовера C-HR. Пока не разглашается, когда именно это может произойти и какой окажется цена на новинку.
По сведениям, появившимся на сайте Роспатента, новая Toyota C-HR прошла сертификацию, 

30 января 2017, 04:38
Nissan X-Trail стал в 2016 году лидером рынка SUV в Москве

Nissan X-Trail стал в 2016 году лидером рынка SUV в Москве

Как следует из результатов анализа, проведенного экспертами аналитического агентства «Автостат», по результатам прошлогодних продаж Nissan X-Trail признан наиболее востребованным автомобилем на столичном рынке в сегменте внедорожников и кроссоверов. Модель X-Trail в 2016-м разошлась тиражом 4 611 автомобилей, что на 14,5% 

19 января 2017, 03:20
Nissan Qashqai и X-Trail стали бестселлерами марки в России

Nissan Qashqai и X-Trail стали бестселлерами марки в России

В 2016 году на российском автомобильном рынке бестселлерами марки Nissan признаны модели Qashqai и X-Trail. В общей сложности корпорация реализовала 70 464 автомобиля.
Как при этом отмечается, в прошлом году продажи Nissan в Российской Федерации снизились примерно на 23%. Если 

17 января 2017, 03:34
Появились снимки обновленного кроссовера Nissan X-Trail

Появились снимки обновленного кроссовера Nissan X-Trail

Китайские информагентства распространили снимки обновленного кроссовера Nissan X-Trail. Судя по изображениям, внешность модели после рестайлинга изменилась не сильно. Силовая линейка автомобиля останется прежней - это 2,0- и 2,5-литровые двигатели мощностью 150 и 186 л.с..
Пока обновленный Nissan X-Trail выйдет только 

27 декабря 2016, 10:10
Внедорожник Nissan X-Trail в июле стал лидером рынка SUV по Москве

Внедорожник Nissan X-Trail в июле стал лидером рынка SUV по Москве

Определен самый популярный у москвичей автомобиль сегмента SUV. Данные за июль опубликовали аналитики «Автостата». Больше всего в столице купили японских внедорожников Nissan X-Trail – 375 единиц.

Таким образом «Икс-Трейл» возглавил топ продаж SUV-сегмента. Впрочем, эксперты отметили снижение показателей, по сравнению с 

16 августа 2016, 03:14
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна