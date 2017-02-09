Новый японский кроссовер Nissan X-Trail будет официально представлен на автосалоне в Женеве. Об этом заявили представители автомбильной корпорации.
Кроссовер оснащен бензомотором и дизельным двигателем объемом 8,5 и 5,3 литра соответственно. Первую «сотню» автоновинка набирает за 10,5 секунды.
Модель получила новый передний бампер, колесные диски, радиаторные решетки и задние габаритные огни. Рулевое колесо сделано в стиле Nissan GT-R. Экстерьер транспортного средства получил определенные изменения. В настоящее время уже идет реализация новинки на рынках Соединенных Штатов и Европы.
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