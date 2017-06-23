7
52
49
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 июня 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 20 июня 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 888     888  888b     d888   .d8888b.    .d8888b.   8888888888   .d8888b.   Y88b   d88P 
 888     888  8888b   d8888  d88P  Y88b  d88P  Y88b  888         d88P  Y88b   Y88b d88P  
 888     888  88888b.d88888  888         Y88b.       888         888           Y88o88P   
 Y88b   d88P  888Y88888P888  888d888b.    "Y888b.    8888888     888d888b.      Y888P    
  Y88b d88P   888 Y888P 888  888P "Y88b      "Y88b.  888         888P "Y88b     d888b    
   Y88o88P    888  Y8P  888  888    888        "888  888         888    888    d88888b   
    Y888P     888   "   888  Y88b  d88P  Y88b  d88P  888         Y88b  d88P   d88P Y88b  
     Y8P      888       888   "Y8888P"    "Y8888P"   888          "Y8888P"   d88P   Y88b
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Градусы под запретом: Автомобили столичного каршеринга оснастят алкозамком

Градусы под запретом: Автомобили столичного каршеринга оснастят алкозамком

Операторы московского сервиса каршеринга к концу 2017 года собираются оснастить машины особым алкозамком. Это устройство, которое блокирует возможность управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
Для разблокировки владельцу авто понадобится пройти проверку алкотестером. Если будет выявлено наличие алкоголя в организме, 

23 июня 2017, 07:14
В России за последний месяц изменили цены 25 автобрендов

В России за последний месяц изменили цены 25 автобрендов

В РФ за последний месяц подкорректировали свои ценники 25 автопроизводителей. Отдельные концерны уменьшили стоимость своих моделей. В частности, японский бренд Lexus снизил стоимость кроссовера NX 200 на 4,1 – 4,4%, информирует «Автостат».
Снизились цены и на другие кроссоверы Lexus. Модель 

19 июня 2017, 03:31
Audi показала самый быстрый кабриолет в истории

Audi показала самый быстрый кабриолет в истории

Германская корпорация представила самый мощный кабриолет в истории бренда. Речь идет о 610-сильном R8 Spyder V10 plus.
Ранее модель V10 plus выпускалась только в виде купе. Теперь 610-сильный агрегат в сочетании с семиступенчатой АКПП S tronic и полным приводом quattro 

15 июня 2017, 10:20
BMW снизит цены на некоторые модели в России

BMW снизит цены на некоторые модели в России

Стоимость автомобилей концерна в России изменится с 1 июля. Ряд моделей вырастут в цене в среднем на 1,9%, однако некоторые подешевеют из-за появления новых сравнительно доступных комплектаций. Об этом рассказывают отечественные СМИ со ссылкой на официальное сообщение российского офиса компании.

14 июня 2017, 02:05
Mazda назвала рублевые цены своего нового кроссовера CX-5

Mazda назвала рублевые цены своего нового кроссовера CX-5

Японский концерн Mazda назвал рублевые цены на кроссовер нового поколения CX-5. Продажи автоновинки в России начнутся через несколько недель, информирует «Автостат».
Модель будет доступна с 2 версиями силового агрегата: 2,0 и 2,5-литра. Максимальная мощность - 150 и 192 л.с. соответственно.

6 июня 2017, 05:25
В компании Skoda рассекретили комплектации Kodiaq для российского рынка

В компании Skoda рассекретили комплектации Kodiaq для российского рынка

Официальную информацию на этот счет распространили представители российского офиса концерна. Автомобиль предложат с тремя версиями двигателей в полноприводном исполнении. Цена автоновинки будет озвучена ближе к началу продаж.
Базовое исполнение Kodiaq будет иметь 1,4-литровый бензомотор TSI мощностью 150 л.с. В более 

28 марта 2017, 11:27
Производство новой Mazda СХ-5 начнется в РФ в середине 2017 года

Производство новой Mazda СХ-5 начнется в РФ в середине 2017 года

В России будет налажено производство новой модели Mazda CX-5 на предприятии во Владивостоке. Первая партия должна появиться уже в середине этого года.
В 2016 году с конвейеров предприятия «Мазда Соллерс» сошли 24 110 автомобилей, что на 4,3% меньше, чем годом ранее. 

10 февраля 2017, 05:27
Nissan представит новую версию кроссовера X-Trail

Nissan представит новую версию кроссовера X-Trail

Новый японский кроссовер Nissan X-Trail будет официально представлен на автосалоне в Женеве. Об этом заявили представители автомбильной корпорации.
Кроссовер оснащен бензомотором и дизельным двигателем объемом 8,5 и 5,3 литра соответственно. Первую «сотню» автоновинка набирает за 10,5 секунды.
Модель получила новый 

9 февраля 2017, 01:41
Chery назвала российские цены кроссовера Tiggo 3

Chery назвала российские цены кроссовера Tiggo 3

Представители корпорации Chery назвали цены на новый кроссовер Tiggo 3. Кроме того, появились сведения о некоторых характеристиках модели.
Новый Tiggo 3 на отечественных авторынках появится в трех комплектациях: MT Comfort, MT Luxury и CVT Luxury. Все три вариации получат двигатели 

8 февраля 2017, 10:14
В России стартовали продажи обновленного кроссовера Toyota Highlander

В России стартовали продажи обновленного кроссовера Toyota Highlander

Обновленный кроссовер Toyota Highlander появился на российском авторынке. Об этом информируют отечественные СМИ со ссылкой на официальных представителей корпорации.
В нашей стране обновленный Toyota Highlander предлагается автолюбителям в двух вариантах комплектации, каждая из которых имеет 3,5-литровый мотор мощностью 249 л.с. 

3 февраля 2017, 09:34
Новая Mazda CX-5 получит 7-местную версию

Новая Mazda CX-5 получит 7-местную версию

Концерн Mazda собирается вывести на японский рынок семиместную версию своего нового внедорожника CX-5. Как сообщают эксперты, габариты модели не увеличатся, но появится третий ряд сидений.
Премьера нового поколения кроссовера Mazda CX-5 состоялась осенью прошлого года. Автоновинка оказалась более габаритной по 

24 января 2017, 10:13
Новое поколение Mazda CX-5 превзойдёт прежнюю версию

Новое поколение Mazda CX-5 превзойдёт прежнюю версию

Японская компания собирается наладить выпуск нового поколения кроссовера Mazda CX-5 на предприятии в Хиросиме. На внутреннем рынке автоновинка должна появиться в первой половине 2017 года. В России кроссовер будет производиться компанией Mazda Sollers. Двигатели новой модели получат технологию Skyactiv.
На 

13 декабря 2016, 08:07
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна