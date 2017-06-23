В интернете распространилась информация о цене Mazda CX-5 второго поколения. По данным представителей компании, в РФ за самую простую версию модели нужно будет заплатить около 1,3 млн. рублей.
Автоновинка на отечественный рынок придет в трех разных вариациях с различными двигателями. Авто предложат как в переднеприводной версии, так и с интеллектуальной системой полного привода i-ACTIV AWD. Это устройство в силовом агрегате даст возможность бортовому компьютеру устанавливать оптимальный режим для экономии топлива.
Mazda CX-5 теперь имеет более спортивный дизайн, эксперты отмечают подфарники в форме овалов и новую оптику. Другой стала и радиаторная решетка. По поводу даты презентации информации пока нет.
|
Градусы под запретом: Автомобили столичного каршеринга оснастят алкозамком
Операторы московского сервиса каршеринга к концу 2017 года собираются оснастить машины особым алкозамком. Это устройство, которое блокирует возможность управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
|
23 июня 2017, 07:14
|
В России за последний месяц изменили цены 25 автобрендов
|
19 июня 2017, 03:31
|
Audi показала самый быстрый кабриолет в истории
|
15 июня 2017, 10:20
|
BMW снизит цены на некоторые модели в России
|
14 июня 2017, 02:05
|
Mazda назвала рублевые цены своего нового кроссовера CX-5
|
6 июня 2017, 05:25
|
В компании Skoda рассекретили комплектации Kodiaq для российского рынка
Официальную информацию на этот счет распространили представители российского офиса концерна. Автомобиль предложат с тремя версиями двигателей в полноприводном исполнении. Цена автоновинки будет озвучена ближе к началу продаж.
|
28 марта 2017, 11:27
|
Производство новой Mazda СХ-5 начнется в РФ в середине 2017 года
|
10 февраля 2017, 05:27
|
Nissan представит новую версию кроссовера X-Trail
Новый японский кроссовер Nissan X-Trail будет официально представлен на автосалоне в Женеве. Об этом заявили представители автомбильной корпорации.
|
9 февраля 2017, 01:41
|
Chery назвала российские цены кроссовера Tiggo 3
|
8 февраля 2017, 10:14
|
В России стартовали продажи обновленного кроссовера Toyota Highlander
Обновленный кроссовер Toyota Highlander появился на российском авторынке. Об этом информируют отечественные СМИ со ссылкой на официальных представителей корпорации.
|
3 февраля 2017, 09:34
|
Новая Mazda CX-5 получит 7-местную версию
Концерн Mazda собирается вывести на японский рынок семиместную версию своего нового внедорожника CX-5. Как сообщают эксперты, габариты модели не увеличатся, но появится третий ряд сидений.
|
24 января 2017, 10:13
|
Новое поколение Mazda CX-5 превзойдёт прежнюю версию
Японская компания собирается наладить выпуск нового поколения кроссовера Mazda CX-5 на предприятии в Хиросиме. На внутреннем рынке автоновинка должна появиться в первой половине 2017 года. В России кроссовер будет производиться компанией Mazda Sollers. Двигатели новой модели получат технологию Skyactiv.
|
13 декабря 2016, 08:07