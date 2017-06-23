Производство новой Mazda СХ-5 начнется в РФ в середине 2017 года В России будет налажено производство новой модели Mazda CX-5 на предприятии во Владивостоке. Первая партия должна появиться уже в середине этого года.

В 2016 году с конвейеров предприятия «Мазда Соллерс» сошли 24 110 автомобилей, что на 4,3% меньше, чем годом ранее. …