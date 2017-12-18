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Материалы по теме:

На российском авторынке появится семиместный кроссовер RX 350L от Lexus

На российском авторынке появится семиместный кроссовер RX 350L от Lexus

База Росстандарта пополнилась обновленным ОТТС на кроссовер Lexus RX. Речь идет об удлиненной версии Lexus RX 350L. У автомобиля 3 ряда кресел и дефорсированный агрегат. Его премьера состоялась на автосалоне в Лос-Анджелесе, а в ближайшее время кроссовер появится в РФ.

22 декабря 2017, 01:32
Кроссовер Audi Q8 появится на российском рынке в июле 2018 года

Кроссовер Audi Q8 появится на российском рынке в июле 2018 года

Концерн Audi намерен вывести на авторынок России новый паркетник Audi Q8. Модель ждут у нас ближе к середине лета 2018 года. Вместе с тем, в первом весеннем месяце начнется реализация новой А8. А далее в течение года с определенными интервалами 

21 декабря 2017, 01:19
Премьеру нового поколения кроссовера RDX анонсировала Acura

Премьеру нового поколения кроссовера RDX анонсировала Acura

Как рассказывают зарубежные автомобильные издания, представители японской марки Acura, курируемой корпорацией Honda, раскрыли особенности нового концепта кроссовера Acura RDX. Премьера состоится на мотор-шоу в Детройте в следующем месяце.
Обновленный прототип продемонстрирует на автосалоне новый вектор развития дизайна перспективных моделей бренда. 

21 декабря 2017, 01:14
Опубликованы предсерийные фотографии нового внедорожника BMW X7

Опубликованы предсерийные фотографии нового внедорожника BMW X7

Осенью 2017-го на мотор-шоу в германском Франкфурте официально представили новейший внедорожник BMW X7. Эту модель эксперты посчитали одним из наиболее интересных прототипов на мероприятия.
И вот накануне, 19 декабря, представители компании-производителя разместили первые фото предсерийной версии BMW X7, который собираются 

20 декабря 2017, 12:17
Ford в 2018 году представит ряд новинок для российского рынка

Ford в 2018 году представит ряд новинок для российского рынка

Специалисты совместного предприятия Ford Sollers раскрыли планы на 2018 год и перечислили новинки, предназначенные специально для рынка России. Эксперты обращают внимание на успешные продажи в текущем году: дилеры продали в Российской Федерации 44 655 автомобилей за 11 месяцев (+16%).
Хорошо 

20 декабря 2017, 12:12
Mazda объявила российские цены на кроссовер CX-5 второго поколения

Mazda объявила российские цены на кроссовер CX-5 второго поколения

В интернете распространилась информация о цене Mazda CX-5 второго поколения. По данным представителей компании, в РФ за самую простую версию модели нужно будет заплатить около 1,3 млн. рублей.
Автоновинка на отечественный рынок придет в трех разных вариациях с различными двигателями. 

23 июня 2017, 06:11
В компании Skoda рассекретили комплектации Kodiaq для российского рынка

В компании Skoda рассекретили комплектации Kodiaq для российского рынка

Официальную информацию на этот счет распространили представители российского офиса концерна. Автомобиль предложат с тремя версиями двигателей в полноприводном исполнении. Цена автоновинки будет озвучена ближе к началу продаж.
Базовое исполнение Kodiaq будет иметь 1,4-литровый бензомотор TSI мощностью 150 л.с. В более 

28 марта 2017, 11:27
Nissan представит новую версию кроссовера X-Trail

Nissan представит новую версию кроссовера X-Trail

Новый японский кроссовер Nissan X-Trail будет официально представлен на автосалоне в Женеве. Об этом заявили представители автомбильной корпорации.
Кроссовер оснащен бензомотором и дизельным двигателем объемом 8,5 и 5,3 литра соответственно. Первую «сотню» автоновинка набирает за 10,5 секунды.
Модель получила новый 

9 февраля 2017, 01:41
Названа цена на новый кроссовер Mazda CX-4

Названа цена на новый кроссовер Mazda CX-4

В прошлом месяце на автосалоне в столице КНР состоялась презентация компактного внедорожника Mazda CX-4. В сети появились первые снимки автоновинки, предназначенной для Китая. Как отмечают эксперты, для транспортного средства предусмотрено 2 типа двигателей — объемом 2 и 2,5 литра, способных 

18 мая 2016, 10:27
В Пекине представлен официально новый кроссовер Mazda CX-4

В Пекине представлен официально новый кроссовер Mazda CX-4

На автошоу в столице Поднебесной официально продемонстрировали новый кроссовер Mazda CX-4. Речь идет о серийном воплощении модели Koeru. Автоновинка имеет двигатели объемом 2 и 2,5 литра. Покупатели имеют возможность выбрать варианты с «механикой» либо АКПП, а также полноприводную систему AWD. 

25 апреля 2016, 09:25
Рассекречены детали интерьера нового кроссовера Mazda CX-4

Рассекречены детали интерьера нового кроссовера Mazda CX-4

Представители японского автогиганта опубликовали в интернете новые снимки интерьера будущей новинки. Как сообщается, дебют ожидаемой многими автолюбителями модели состоится в этом месяце в китайской столице. По суждению ряда экспертов, атопроизводитель из Страны восходящего солнца выпустил эту версию с целью конкуренции 
14 апреля 2016, 02:24
Mazda представила тизер нового кроссовера CX-4

Mazda представила тизер нового кроссовера CX-4

Японский автопроизводитель разместил и Сети изображение обновленного кроссовера CX-4. Как отмечают эксперты, он являет собой серийную версию Koeru, показанную на автосалоне во Франкфурте в 2015-м. Согласно данным самой компании, премьера автоновинки состоится 25 апреля в Пекине. Сведения относительно стоимости и 
14 марта 2016, 04:16
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