Специалисты заявили о проведенных испытаниях обновленной модели популярного кроссовера Mazda CX-4 2018 модельного года. В целом получены хорошие отзывы о возможностях автоновинки.
В числе основных плюсов Mazda CX-4 2018 говорят об улучшенной шумоизоляции, новых материалах интерьера, увеличенном пакете опций безопасности и т.п. . Ценник на автомобиль начинается с отметки, эквивалентной 1,2 млн рублей.
Mazda CX-4 получила 2,0- и 2,5-литровые бензомоторы мощностью от 157 до 191 л.с.. Модель имеет механизированную трансмиссию на 6 ступеней или роботизированную на то же число скоростей. Привод предлагается полный либо передний.
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