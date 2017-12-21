Как рассказывают зарубежные автомобильные издания, представители японской марки Acura, курируемой корпорацией Honda, раскрыли особенности нового концепта кроссовера Acura RDX. Премьера состоится на мотор-шоу в Детройте в следующем месяце.
Обновленный прототип продемонстрирует на автосалоне новый вектор развития дизайна перспективных моделей бренда. По экстерьеру автоновинка станет напоминать концепт Precision.
По словам экспертов, кроссовер Acura RDX получил покатый верх, вследствие чего авто во многом схоже с моделями в кузове купе. Специалисты отмечают большую решетку радиатора, а оптика имеет свойственные марке черты. Информация о технических характеристиках пока держится инженерами в секрете.
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