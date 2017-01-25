  • Новости
    \/news
    /news/news_world/kompaniya-kia-obyavila-start-prodazh-novogo-gibridnogo-krossovera-niro/25012017-1051
    • Новости Самары
      \/news\/news_region
      /news/news_world/kompaniya-kia-obyavila-start-prodazh-novogo-gibridnogo-krossovera-niro/25012017-1051
    • Новости России
      \/news\/news_rus
      /news/news_world/kompaniya-kia-obyavila-start-prodazh-novogo-gibridnogo-krossovera-niro/25012017-1051
    • Новости мира
      \/news\/new_world
      /news/news_world/kompaniya-kia-obyavila-start-prodazh-novogo-gibridnogo-krossovera-niro/25012017-1051
  • Видео
    \/video
    /news/news_world/kompaniya-kia-obyavila-start-prodazh-novogo-gibridnogo-krossovera-niro/25012017-1051
  • Передачи
    \/programs
    /news/news_world/kompaniya-kia-obyavila-start-prodazh-novogo-gibridnogo-krossovera-niro/25012017-1051
  • Программа передач
    \/schedule
    /news/news_world/kompaniya-kia-obyavila-start-prodazh-novogo-gibridnogo-krossovera-niro/25012017-1051
  • Онлайн
    \/online
    /news/news_world/kompaniya-kia-obyavila-start-prodazh-novogo-gibridnogo-krossovera-niro/25012017-1051
  • Партнеры
    \/air
    /news/news_world/kompaniya-kia-obyavila-start-prodazh-novogo-gibridnogo-krossovera-niro/25012017-1051
    • «Русское Радио»
      \/air\/rusradio
      /news/news_world/kompaniya-kia-obyavila-start-prodazh-novogo-gibridnogo-krossovera-niro/25012017-1051
    • Радио DFM
      \/air\/dfm
      /news/news_world/kompaniya-kia-obyavila-start-prodazh-novogo-gibridnogo-krossovera-niro/25012017-1051
    • Телеканал «ТЕРРА - РЕН ТВ»
      \/air\/terra
      /news/news_world/kompaniya-kia-obyavila-start-prodazh-novogo-gibridnogo-krossovera-niro/25012017-1051
    • Матч ТВ
      \/air\/matchtv
      /news/news_world/kompaniya-kia-obyavila-start-prodazh-novogo-gibridnogo-krossovera-niro/25012017-1051
  • Блоги
    \/blogs
    /news/news_world/kompaniya-kia-obyavila-start-prodazh-novogo-gibridnogo-krossovera-niro/25012017-1051
  • О компании
    \/about
    /news/news_world/kompaniya-kia-obyavila-start-prodazh-novogo-gibridnogo-krossovera-niro/25012017-1051
    • Контакты
      \/contacts
      /news/news_world/kompaniya-kia-obyavila-start-prodazh-novogo-gibridnogo-krossovera-niro/25012017-1051
    • История развития
      \/about\/history
      /news/news_world/kompaniya-kia-obyavila-start-prodazh-novogo-gibridnogo-krossovera-niro/25012017-1051
    • Награды
      \/about\/award
      /news/news_world/kompaniya-kia-obyavila-start-prodazh-novogo-gibridnogo-krossovera-niro/25012017-1051
    • Вакансии
      \/about\/vacancy
      /news/news_world/kompaniya-kia-obyavila-start-prodazh-novogo-gibridnogo-krossovera-niro/25012017-1051
    • Пресс-релизы
      \/about\/press
      /news/news_world/kompaniya-kia-obyavila-start-prodazh-novogo-gibridnogo-krossovera-niro/25012017-1051
    • Руководство компании
      \/about\/direction
      /news/news_world/kompaniya-kia-obyavila-start-prodazh-novogo-gibridnogo-krossovera-niro/25012017-1051
    • Акционерам
      \/about\/shareholder
      /news/news_world/kompaniya-kia-obyavila-start-prodazh-novogo-gibridnogo-krossovera-niro/25012017-1051
  • Реклама
    \/advert
    /news/news_world/kompaniya-kia-obyavila-start-prodazh-novogo-gibridnogo-krossovera-niro/25012017-1051
    • Реклама на сайте
      \/advert\/advert\/site-price
      /news/news_world/kompaniya-kia-obyavila-start-prodazh-novogo-gibridnogo-krossovera-niro/25012017-1051
    • Прайс-лист
      \/advert\/price
      /news/news_world/kompaniya-kia-obyavila-start-prodazh-novogo-gibridnogo-krossovera-niro/25012017-1051
    • Руководители отделов
      \/advert\/advert\/direction
      /news/news_world/kompaniya-kia-obyavila-start-prodazh-novogo-gibridnogo-krossovera-niro/25012017-1051
    • Рейтинги
      \/advert\/node\/77
      /news/news_world/kompaniya-kia-obyavila-start-prodazh-novogo-gibridnogo-krossovera-niro/25012017-1051
    • Заказать звонок
      \/call_terra
      /news/news_world/kompaniya-kia-obyavila-start-prodazh-novogo-gibridnogo-krossovera-niro/25012017-1051
11
16
13
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 января 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 24 января 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 888     888  Y88b   d88P  888     888   .d8888b.                                   
 888     888   Y88b d88P   888     888  d88P  Y88b                                  
 888     888    Y88o88P    888     888  888    888                                  
 888     888     Y888P     888     888  Y88b. d888  888d888  888d888  888  888  888 
 888     888      888      888     888   "Y888P888  888P"    888P"    888  888  888 
 888     888      888      888     888         888  888      888      888  888  888 
 Y88b. .d88P      888      Y88b. .d88P  Y88b  d88P  888      888      Y88b 888 d88P 
  "Y88888P"       888       "Y88888P"    "Y8888P"   888      888       "Y8888888P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Skoda озвучила цены на новую Octavia в России

Skoda озвучила цены на новую Octavia в России

Представители чешского концерна Skoda анонсировали старт продаж новых моделей Octavia в РФ и озвучили предварительные цены. Так, новую Skoda Octavia нашим автолюбителям предлагают за 940 тыс. рублей, а Octavia Combi встанет в 1,2 млн рублей. Авто доступны в двух модификациях 

25 января 2017, 09:33
Свежий седан Hyundai Solaris представят в РФ в феврале 2017 года

Свежий седан Hyundai Solaris представят в РФ в феврале 2017 года

Компания Росстандарт разместила на своем сайте технические характеристики нового Hyundai Solaris. Эта модель будет продаваться на российском рынке и в странах СНГ.
В России Hyundai Solaris нового поколения появится уже в начале февраля. На нашем авторынке он будет реализовываться только 

24 января 2017, 04:36
Mitsubishi выпустила официальный тизер с «убийцей» Nissan Qashqai

Mitsubishi выпустила официальный тизер с «убийцей» Nissan Qashqai

Корпорация Mitsubishi распространила тизерное изображение нового компактного кроссовера. Его презентация состоится в марте на Женевском автосалоне.
По словам экспертов, автоновинка будет сочетать длинную колесную базу и короткий задний свес. Модель получит название Eclipse.
Как сообщают специалисты издания Auto Express, модель 

24 января 2017, 03:46
Новая Mazda CX-5 получит 7-местную версию

Новая Mazda CX-5 получит 7-местную версию

Концерн Mazda собирается вывести на японский рынок семиместную версию своего нового внедорожника CX-5. Как сообщают эксперты, габариты модели не увеличатся, но появится третий ряд сидений.
Премьера нового поколения кроссовера Mazda CX-5 состоялась осенью прошлого года. Автоновинка оказалась более габаритной по 

24 января 2017, 10:13
Кроссовер Hyundai Creta бьет в России рекорды продаж

Кроссовер Hyundai Creta бьет в России рекорды продаж

Новый кроссовер южнокорейской корпорации Hyundai Creta – с августа прошлого года остается лидером отечественного сегмента SUV. Эта модель потеснила с первого места предыдущего лидера данного класса на российском авторынке – Renault Duster.
Всего по результатам последних пяти месяцев 2016 года 

23 января 2017, 09:26
Nissan X-Trail стал в 2016 году лидером рынка SUV в Москве

Nissan X-Trail стал в 2016 году лидером рынка SUV в Москве

Как следует из результатов анализа, проведенного экспертами аналитического агентства «Автостат», по результатам прошлогодних продаж Nissan X-Trail признан наиболее востребованным автомобилем на столичном рынке в сегменте внедорожников и кроссоверов. Модель X-Trail в 2016-м разошлась тиражом 4 611 автомобилей, что на 14,5% 

19 января 2017, 03:20
Opel обнародовал тизер нового кроссовера Crossland X

Opel обнародовал тизер нового кроссовера Crossland X

Германский концерн Opel опубликовал в Интернете первые изображения кроссовера Crossland X, презентация которого должна состояться 18 января 2016 года. Модель создана на базе платформы EMP2, на которой смоделирован Peugeot 3008.
Новый кроссовер Opel Crossland X заменит в модельном ряду субкомпактвэн 

18 января 2017, 12:30
На российском рынке Chery сделает ставку на новые кроссоверы

На российском рынке Chery сделает ставку на новые кроссоверы

Китайский концерн Chery намерен представить новые кроссоверы на российском авторынке. Автопроизводитель сделает акцент на этот сегмент машин, считая его на данный момент наиболее перспективным.
Глава российского отделения Chery отметил, что в прошлом году на наш рынок вышли такие модели, как 

16 января 2017, 09:03
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна