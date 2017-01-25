Южнокорейский бренд KIA заявил о старте американских продаж нового гибридного кроссовера KIA Niro. Официальная презентация модели прошла на автосалоне в Чикаго год назад. Отмечается, что на 100 км пути «паркетнику» требуется лишь 4,7 литра топлива.
В Соединенных Штатах модель будет реализовываться в комплектациях FE, LX, EX и Touring, а также в лимитированной вариации Launch Edition. Уже сейчас оформляют предзаказ на кроссовер, а «живые» продажи KIA Niro стартуют совсем скоро.
Базовая версия KIA Niro обойдется автолюбителям в 22 890 долларов (порядка 1 360 000 рублей), а цена «топового» комплекта Touring - $29 650.
В список оснащения базового KIA Niro FE входят 16-дюймовые диски колес, система бесключевого доступа в салон, 7-дюймовый мультимедийный центр и т.д.. Комплектация Touring имеет сдвижной панорамный люк, парковочный ассистент, руль с подогревом и многое другое. Напомним, в 2017 году компания KIA представит в России сразу шесть новинок.
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