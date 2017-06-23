Операторы московского сервиса каршеринга к концу 2017 года собираются оснастить машины особым алкозамком. Это устройство, которое блокирует возможность управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
Для разблокировки владельцу авто понадобится пройти проверку алкотестером. Если будет выявлено наличие алкоголя в организме, управлять автомобилем будет невозможно.
В ряде компаний прорабатывают новую схему работы с целью снижения числа нарушений со стороны нетрезвых клиентов. Впрочем, в некоторых фирмах отмечают, что их системы сканируют агрессивное вождение клиента, и пока алкозамки устанавливать не собираются.
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