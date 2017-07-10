Минздрав озвучил инициативу ограничить скрытую рекламу спиртных напитков в телепередачах и фильмах. Об этом рассказывают отечественные СМИ со ссылкой на Стратегию формирования здорового образа жизни населения страны.
Как отмечают в министерстве, данная программа включает «одну из задач, целью которой в перспективе является ограничение скрытой рекламы алкогольной продукции». В Минздраве напоминают, что этот проект родился еще в начале текущего года. Сегодня ведется активное обсуждение его второй редакции. Эксперты объясняют: примером скрытой рекламы можно считать так называемый product placement, когда продвижение товара на рынке происходит, в том числе, за счет того, что в кинофильмах демонстрируется продукт, которым пользуются герои.
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