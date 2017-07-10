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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Строго конфиденциально: Продавцам в России запретят задавать лишние вопросы

Строго конфиденциально: Продавцам в России запретят задавать лишние вопросы

В России организациям торговли и сферы услуг могут запретить интересоваться у клиентов их персональными данными без особой надобности. Как сообщают «Известия», данная инициатива родилась в Роспотребнадзоре.
В настоящее время идет работа над соответствующими законодательными поправками. Как отмечается, сейчас у россиян 

10 июля 2017, 09:08
Трезвое решение: торговать алкоголем в Самаре пока будут по старым правилам

Трезвое решение: торговать алкоголем в Самаре пока будут по старым правилам

Во вторник, 4 июля, депутаты Самарской губернской думы решили отложить до осени рассмотрение поправок в областной антиалкогольный закон.

Как уже сообщала «ТЕРРА», время работы алкомаркетов предлагают продлить на три часа. Сейчас торговать алкоголем можно с 10 до 22 
4 июля 2017, 02:06
Должникам облегчат жизнь: Госдума увеличит порог задолженности для запрета на выезд за границу

Должникам облегчат жизнь: Госдума увеличит порог задолженности для запрета на выезд за границу

Народные избранники собираются принять поправки, подразумевающие увеличение порога задолженности для запрета на выезд за рубеж с 10 до 30 тысяч рублей. Об этом рассказывают "Известия". Новшество подготовлено в комитете по госстроительству и законодательству.
Законопроект может вступить в силу уже к 

4 июля 2017, 10:06
Дошкольников запретили оставлять в припаркованных машинах

Дошкольников запретили оставлять в припаркованных машинах

Кабинет министров запретил оставлять детей дошкольного возраста в машине во время стоянки без присмотра совершеннолетних лиц. Соответствующие пункты появятся в правилах дорожного движения, а постановление уже размещено на правительственном портале.
Кроме того, в документе отмечается, что перевозить детей в транспортных 

4 июля 2017, 09:17
Сызранец закрылся в квартире с включенным газом и угрожал взорвать весь дом

Сызранец закрылся в квартире с включенным газом и угрожал взорвать весь дом

Как пишет «КТВ-Луч», инцидент случился вчера, 29 июня, около 23:00 в квартире одного из многоквартирных домов по проспекту Гагарина. Подвыпивший мужчина повздорил со своей супругой, после чего решился на неожиданную провокацию. Сызранец закрылся в квартире, открыл газ на кухне 
30 июня 2017, 10:04
Не дыми: В Госдуму внесли законопроект о запрете курения возле подъездов

Не дыми: В Госдуму внесли законопроект о запрете курения возле подъездов

В Российской Федерации в скором времени может появиться новая антитабачная норма. Курящим гражданам собираются запретить приближаться с сигаретой к подъездам многоквартирных домов ближе, чем на 10 метров.
Такую инициативу на рассмотрение Госдумы внесла группа членов Совфеда. Как говорят авторы предполагаемого 

30 июня 2017, 10:02
Пьющие самарцы обогатили бюджет на 11 миллиардов рублей

Пьющие самарцы обогатили бюджет на 11 миллиардов рублей

Налоговые поступления в бюджет Самарской области в 2016 году выросли на 10 с половиной процентов. Эта информация была озвучена в Самарской губернской думе на заседании комитета по бюджету. С акцизов на алкоголь регион получил более 11 миллиардов рублей, 8 миллиардов 

29 июня 2017, 12:56
Рекордсмены по больничным: Минздрав назвал самые здоровые и больные регионы

Рекордсмены по больничным: Минздрав назвал самые здоровые и больные регионы

Специалисты Минздрава изучили ситуацию по выдаче больничных листов работающим гражданам и определили самые больные и самые здоровые российские регионы. В 2016 году по числу больничных лидирует Ярославская область. Далее идут Московская область и Тверская.
Сведения брались по плотности выдачи больничных 

27 июня 2017, 12:22
Погнали: тольяттинскому винзаводу вернули лицензию на выпуск алкоголя

Погнали: тольяттинскому винзаводу вернули лицензию на выпуск алкоголя

Росалкогольрегулирование выдало простаивающему с 2015 года винзаводу «Тольяттинский» четыре новые лицензии - на производство, хранение и поставки ликеро-водочных изделий, коньяков, вин — обычных и фруктовых, а также винных напитков без добавления этилового спирта. Соответствующие сведения появились в госреестре лицензий.  
27 июня 2017, 10:13
Фонд кино в 2017 году профинансирует «Притяжение 2» Бондарчука и еще 15 российских фильмов

Фонд кино в 2017 году профинансирует «Притяжение 2» Бондарчука и еще 15 российских фильмов

В Фонде кино решили, каким именно отечественным фильмам выделят государственные средства. Информация об этом появилась на сайте организации.
В общей сложности 16 проектов получат финансовую поддержку. При этом лишь шесть из них — безвозвратную.
На условиях полной возвратности деньги получат 

23 июня 2017, 05:30
Все в кино: На 39-м ММКФ Россия представит сразу три новых фильма

Все в кино: На 39-м ММКФ Россия представит сразу три новых фильма

22 июня в столице открывается 39-й Московский международный кинофестиваль. Нашу страну представляют сразу три новые ленты.
Зрители смогут увидеть "Мешок без дна" Рустама Хамдамова, "Карп отмороженный" Владимира Котта и "Купи меня" Вадима Перельмана. Вместе с тем зрителям предложат специальные подборки 

22 июня 2017, 12:38
Минздрав не нашел в России здоровых старшеклассников

Минздрав не нашел в России здоровых старшеклассников

Среди старшеклассников в России нет полностью здоровых людей. Об этом говорят данные исследования Минздрава.
Свою работу специалисты вели в различных столичных школах на протяжении 10 лет. Ежегодно эксперты оценивали состояние здоровья учеников по ряду показателей. В итоге выяснилось: в первом 

20 июня 2017, 02:12
Антибиотики ограничат: Минздрав предложил регламентировать использование ряда препаратов

Антибиотики ограничат: Минздрав предложил регламентировать использование ряда препаратов

Минздрав РФ выступил с предложением ограничить применение антибиотиков. Министерство направило на рассмотрение кабмина новую стратегию предупреждения и преодоления устойчивости микроорганизмов к лекарственным средствам. Проект документа появился на сайте правовых актов.
Как отмечают авторы предполагаемых новшеств, они могут повысить эффективность лечения 

9 июня 2017, 02:16
Лимит на кино: Минкульт хочет ограничить число сеансов популярных фильмов

Лимит на кино: Минкульт хочет ограничить число сеансов популярных фильмов

Минкульт в настоящее время работает над законопроектом, предполагающем ограничение количества показов одних и тех же кинофильмов в течение дня. Документ оговаривает лимит, согласно которому одной и той же картине в расписании должно отводиться не более 35% от общего количества сеансов.

8 июня 2017, 10:11
Зомби среди нас: В России снимут фильм по новому роману Сергея Лукьяненко «КваZи»

Зомби среди нас: В России снимут фильм по новому роману Сергея Лукьяненко «КваZи»

Режиссер Александр Войтинский создаст картину о зомби-апокалипсисе по мотивам произведения «КваZи» известного фантаста Сергея Лукьяненко. В экранизации покажут историю ребенка, которого усыновляет квази — человек, восставший из мертвых и сохранивший разум.
События происходят в постапокалиптической Москве. Бюджет фильма, по словам 

5 июня 2017, 12:17
Минздрав предлагает запретить господдержку фильмов со сценами курения

Минздрав предлагает запретить господдержку фильмов со сценами курения

В русле антитабачной концепции Министерство здравоохранения предлагает запретить поддержку из бюджета кинокартин, где герои курят или демонстрируются табачные изделия. Об этом информируют «Известия» со ссылкой на документы министерства.
Как сообщает издание, также предлагается всячески ограничивать демонстрацию в аудиовизуальных материалах брендов 

2 июня 2017, 10:02
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