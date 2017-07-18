Представители корейской автомобильной корпорации Kia назвали официальную стоимость и привели характеристики нового поколения седана Rio. Цена автоновинки стартует с отметки 699 000 руб.
Обновленный Kia Rio получит 1,4-литровый мотор мощностью 100 л.с.. Также для россиян будет доступен 1,6-литровый двигатель производительностью 123 л.с..
Цена Kia Rio в комплектации Comfort составляет 769 000 руб.. За люксовый вариант придется выложить 819 000 руб.
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