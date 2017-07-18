11
26
27
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 июля 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 17 июля 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 8888888b.    .d8888b.    d888                        888       d8b 
 888   Y88b  d88P  Y88b  d8888                        888       Y8P 
 888    888  Y88b.         888                        888           
 888   d88P   "Y888b.      888    88888b.   888  888  888  888  888 
 8888888P"       "Y88b.    888    888 "88b  `Y8bd8P'  888 .88P  888 
 888 T88b          "888    888    888  888    X88K    888888K   888 
 888  T88b   Y88b  d88P    888    888 d88P  .d8""8b.  888 "88b  888 
 888   T88b   "Y8888P"   8888888  88888P"   888  888  888  888  888 
                                  888                               
                                  888                               
                                  888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Компания Volvo установила рекорд Гиннеса по распаковке самой большой игрушки

Компания Volvo установила рекорд Гиннеса по распаковке самой большой игрушки

Компания Volvo привезла трехлетнему мальчику в Соединенных Штатах самую большую в мире коробку с машиной. Внутри находился настоящий грузовик. Распаковку «игрушки» официально зафиксировали эксперты Книги рекордов Гиннесса как наиболее масштабную за всю историю.
Возле дома ребенка, который с малых лет 

13 июля 2017, 09:19
Составлен рейтинг крупнейших авторынков в российских регионах

Составлен рейтинг крупнейших авторынков в российских регионах

Эксперты аналитической компании «Автостат» представили рейтинг крупнейших региональных рынков России по итогам продаж с начала января по конец мая этого года. Лидирующие позиции занимают российская столица и Московская область, доля которых находится на уровне 23,7% от общероссийского рынка.
При этом 

11 июля 2017, 02:08
Первый – со скидкой: В России изменился порядок льготного автокредитования

Первый – со скидкой: В России изменился порядок льготного автокредитования

Скидку в размере 10% на приобретение транспортного средства предоставят многодетным или тем, кто покупает авто впервые. Кабмин принял новые программы автокредитования.
Они будут идти в 2017 году и подразумевают новые адресные меры поддержки отечественного автопрома. В частности, программа «Семейный автомобиль» 

11 июля 2017, 10:11
Эксперты назвали лучшие автомобили 2017 года

Эксперты назвали лучшие автомобили 2017 года

Эксперты авторитетного английского издания Autocar составили рейтинг лучших моделей 2017 года, продемонстрировавших самые впечатляющие динамические показатели. При этом в ТОП-5 попали не только совершенно новые автомобили, но и рестайлинговые.
В лидерах оказались модели от Aston Martin, Volkswagen, Alfa Romeo, McLaren 

10 июля 2017, 02:02
Названа дата премьеры нового Kia Rio для России

Названа дата премьеры нового Kia Rio для России

Презентация автоновинки состоится в воскресенье, 4 июля. Об этом информируют представители корпорации,
Модель выпускает предприятие в Санкт-Петербурге. Пока завод собирает лишь седаны, но в перспективе будет налажено производство хэтчбэков.
Отличий от предыдущей версии у автомобиля будет немного. Несколько изменений затронут 

2 июня 2017, 09:29
Новый российский внедорожник «Сталкер» создадут на базе «Нивы»

Новый российский внедорожник «Сталкер» создадут на базе «Нивы»

Росстандарт одобрил выпуск партии из 150 автомобилей «Сталкер». Эта модель была разработана в начале 2000-х тольяттинской компанией «Лада-Тул». Впрочем, в тот период не хватило средств, чтобы наладить массовое производство.
Автоновинка получит 1,7-литровый мотор и 5-ступенчатую АКПП. Внедорожник выполнен на каркасе 

25 мая 2017, 08:53
«АвтоВАЗ» осенью выпустит эксклюзивную версию Lada Xray

«АвтоВАЗ» осенью выпустит эксклюзивную версию Lada Xray

Компания «АвтоВАЗ» собирается осенью выпустить эксклюзивную версию Lada Xray. Как сообщают специализированные издания, речь ведется о комплектации Exclusive.
Модель получит хромированные элементы кузова, колесные диски специального дизайна, обивку сидений из кожи и алькантары, металлические накладки на педалях и многое другое. 

22 мая 2017, 09:02
Снимки военного УАЗ Profi впервые попали в Сеть

Снимки военного УАЗ Profi впервые попали в Сеть

Ульяновское автомобильное предприятие готовит к выпуску новый УАЗ Profi. На сей раз в объективы автопапарацци попал внедорожный вариант, который, по мнению экспертов, предназначен для вооруженных сил. Об этом свидетельствует специфический защитный окрас кузова и кабины, а также грязевые автошины Maxxis.

18 мая 2017, 09:24
В Санкт-Петербурге началось тестовое производство нового поколения Kia Rio

В Санкт-Петербурге началось тестовое производство нового поколения Kia Rio

На заводе Hyundai в Петербурге стартовала тестовая сборка нового седана Kia Rio. Об этом рассказывают российские СМИ со ссылкой на руководство концерна.
По словам представителей предприятия, тестовый выпуск нового седана осуществляется в рамках подготовки к серийному производству Kia Rio. В 

15 марта 2017, 10:00
Рассекречен дизайн обновленного Kia Rio для России

Рассекречен дизайн обновленного Kia Rio для России

Появилась информация об экстерьере обновленного седана Kia Rio для российского рынка. Шпионские снимки модели появились в Интернете.
Автопапарацци получили возможность сфотографировать новинку без камуфляжа. Если судить по фотографиям, дизайн седана претерпит серьезные изменения. Так, они затронут бамперы, оптику и капот. 

7 марта 2017, 11:37
Появилось фото новой Kia Rio во время тестов в Тольятти

Появилось фото новой Kia Rio во время тестов в Тольятти

В Тольятти был замечен седан Kia Rio нового поколения. Фото появилось в одном из тольяттинских пабликов. Автообозреватели отмечают изменения на передних крыльях, задняя дверь стала шире.

По предварительной информации, седан Kia K2 предназначен для китайского рынка. У новинки изменился 
21 февраля 2017, 03:39
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна