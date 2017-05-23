Японский концерн Honda планирует вывести на мировой авторынок обновлённый кроссовер HR-V. Рестайлинговый Honda HR-V оснастят полностью светодиодной головной оптикой и задними фарами с новой структурой LED-матриц.
Интерьер автоновинки также претерпел изменения. Специалисты, в частности, применили более качественные материалы отделки и усовершенствовали звукоизоляцию.
Техническая «начинка» осталась прежней. В гамму двигателей входят силовые агрегаты объемом 1,5 и 1,8 литра мощностью 131 и 165 л.с. соответственно. В качестве трансмиссии используется 6-ступенчатая МКПП или вариатор. По словам экспертов, речь идет о самом масштабном обновлении для модели с момента ее появления на рынке.
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