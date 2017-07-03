Автоэксперты составили рейтинг самых ожидаемых моделей 2017 года Аналитики составили список наиболее ожидаемых автомобилей этого года, на которые имеет смысл обратить внимание тем, кто находится в поиске нового транспортного средства. В лидерах оказался автомобиль Mazda CX-5, презентация которого состоялась осенью 2016-го, но продажи в РФ стартуют 1 июля. …