Автоэксперты составили топ-8 самых доступных кроссоверов с АКПП по цене до 1 миллиона рублей. Наиболее дорогим представителем этого перечня считается Ford EcoSport за 990 тыс. рублей, а самым дешевым – Brilliance V5 за 781 тыс..
Также за 979 тыс. рублей можно стать обладателем Renault Kaptur с 1,6-литровым 114-сильным двигателем и вариатором. Renault Duster за 939 тыс. предлагается с 2,0-литровым 143-сильным двигателем и полным приводом.
За аналогичную сумму можно купить Hyundai Creta с 1,6-литровым 123-сильным мотором. Китайский внедорожник Emgrand X7 с 2,4-литровым 148-сильным двигателем встанет в 986 тысяч. Cherry Tiggo 3 идет за 909 тыс., а Lifan X60 можно приобрести за 849 тыс..
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