Со временем в Российской Федерации тариф ОСАГО может стать гибким и регулироваться в условиях конкуренции на рынке автострахования. Об этом заявил заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов.
Как он отметил, ОСАГО считается одним из наиболее конкурентоспособных продуктов на отечественном рынке. Каждый автовладелец может купить полис у любого участника рынка. В настоящее время анализируется возможность сделать стоимость ОСАГО более гибкой и даже персонифицированной.
В дальнейшем тариф автострахования может привязываться к стажу и квалификации автолюбителя. Скажем, водители с большим опытом вождения будут приобретать полис дешевле, чем сегодня. Также планируется процедуру присвоения портфеля «Бонус-малус» сделать более прозрачной для водителей.
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