Эксперты аналитического агентства «Автостат» провели исследование парка легковых машин в России и установили, что по итогам прошлого года наиболее популярной у отечественных автолюбителей иномаркой стал Ford Focus. За год было реализовано 694 000 экземпляров этой модели.
Toyota Corolla, признанная лидером годом ранее, переместилась на вторую строку рейтинга. В 2016-м в РФ продано 691 000 таких автомобилей. «Брнза» в списке досталась французской модели Renault Logan (608 500 машин).
В топ-5 также попали Hyundai Solaris и KIA Rio. Затем в рейтинге идут Chevrolet Niva, Daewoo Nexia, Toyota Camry, Volkswagen Passat и Volkswagen Polo.
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