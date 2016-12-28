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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 декабря 2016г 
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Материалы по теме:

В ДТП в Тольятти пострадали две девочки 9 и 12 лет

В ДТП в Тольятти пострадали две девочки 9 и 12 лет

В понедельник, 26 декабря, в Автозаводском районе Тольятти произошло ДТП, в котором пострадали дети. Две девочки 9 и 12 лет находились в автомобиле «Лада Гранта», столкнувшемся с иномаркой Hyundai Verna. Авария случилась в 19: 45 на улице Борковской.

«Верной» управлял 37-летний 

27 декабря 2016, 12:53
Неизвестный водитель сбил в Самаре 10-летнего мальчика и уехал

Неизвестный водитель сбил в Самаре 10-летнего мальчика и уехал

Сотрудники полиции разыскивают автомобилиста, сбившего ребенка и скрывшегося с места ДТП. Инцидент произошел в Октябрьском районе Самары в понедельник, 26 декабря, примерно в 8 часов 10 минут. 10-летний мальчик переходил улицу Революционную у 28-го дома по Московскому шоссе. Ребенок шел 

27 декабря 2016, 12:03
Появилось фото гигантской пробки на М-5 в Самарской области

Появилось фото гигантской пробки на М-5 в Самарской области

В Интернете опубликовано фото гигантской пробки, образовавшейся на трассе М-5 в районе Сызрани в понедельник, 26 декабря. Причиной стало ДТП. Около часа дня на 896-м километре дороги столкнулись две фуры – «Даф» и «Мерседес», обе с московскими номерами. Водитель «Мерседеса» 
27 декабря 2016, 11:27
В Самаре открыт участок улицы, где провалилась иномарка

В Самаре открыт участок улицы, где провалилась иномарка

Работы на участке улицы Красноармейской, где иномарка ушла под землю из-за прорыва теплотрассы, завершены. Движение транспорта по дороге от улицы Куйбышева до улицы Максима Горького возобновлено в полном объеме, сообщили в компании «Предприятие тепловых сетей».

Как уже сообщала 
27 декабря 2016, 11:12
В понедельник квартиры почти 4000 жителей Самары остались без отопления

В понедельник квартиры почти 4000 жителей Самары остались без отопления

В понедельник квартиры почти 4000 жителей столицы губернии остались без отопления. В Куйбышевском районе произошел порыв на обратном трубопроводе теплоснабжения диаметром 279 миллиметров. Находится он в зоне ответственности компании СУТЭК. Сообщение о коммунальной аварии по адресу: улица Стадионная, 4, поступило 

26 декабря 2016, 03:53
Молодая женщина погибла и трое человек ранены в ДТП под Самарой

Молодая женщина погибла и трое человек ранены в ДТП под Самарой

В воскресенье, 25 декабря, произошло смертельное ДТП в Приволжском районе Самарской области. В 8:20 на 68 километре автодороги Осинки – Приволжье столкнулись два вазовских автомобиля – «четырнадцатая» и «Нива». Погибла женщина, еще трое человек получили ранения.

По предварительной версии, 
26 декабря 2016, 03:18
В Самаре произошла авария на теплопроводе

В Самаре произошла авария на теплопроводе

В понедельник, 26 декабря, произошел порыв на обратном трубопроводе теплоснабжения диаметром 279 миллиметров. Авария произошла по адресу: улица Стадионная, 4. Сообщение о коммунальном происшествии поступило в 11:41.

По данным МЧС, под отключение отопления попадают 15 домов, всего в них проживает 4047 

26 декабря 2016, 01:36
В Самаре из-за аварии затопило улицу Киевскую

В Самаре из-за аварии затопило улицу Киевскую

В понедельник, 26 декабря, улицу Киевскую затопило холодной водой. В интернете появились фотографии потопа. Утечка из земли произошла в 5:55 по адресу: Киевская, 12. Причина – износ водопровода. Без воды остались семь жилых домов, сообщили в диспетчерской компании «Самарские 
26 декабря 2016, 10:29
На трассе М-5 под Самарой фура рухнула на бок, есть фото

На трассе М-5 под Самарой фура рухнула на бок, есть фото

Сегодня, 20 ноября, в Самарской области на участке федеральной автомагистрали М-5 «Урал» в районе дачного поселка у реки Сок произошло ДТП.
 
Как передает портал tltgorod.ru, большегруз потерял управление и опрокинулся на бок - то ли из-за неправильно расположенного груза 
20 ноября 2016, 06:19
Под Самарой «Лада» врезалась в дорожный знак: водитель сбежал, пассажир пострадал

Под Самарой «Лада» врезалась в дорожный знак: водитель сбежал, пассажир пострадал

Водитель ВАЗ-21140 по дороге из Самары в Тольятти врезался в дорожный знак и убежал с места событий, оставив автомашину с пострадавшим пассажиром, передает портал citytraffic.ru.

По предварительной информации, ДТП произошло ночью 6 ноября. В 0:45 автомобилист на вазовской легковушке в условиях 

6 ноября 2016, 10:24
Под Самарой КамАЗ потерял крупногабаритные запчасти, есть фото

Под Самарой КамАЗ потерял крупногабаритные запчасти, есть фото

Вчера,12 августа, на трассе «М5 Упал» по направлению из Самары в Тольятти в районе ресторана «Русская охота» случилось ДТП, передают в группе «Происшествия Тольятти (ЧП, ДТП)» соцсети «ВКонтакте».

С грузовика КАМАЗ по неустановленной причине сорвались на проезжую часть крупногабаритные 
13 августа 2016, 06:12
Два парня и собака разбились в ДТП на М-5 под Сызранью, есть фото

Два парня и собака разбились в ДТП на М-5 под Сызранью, есть фото

Сегодня, 29 июля, около часов утра под Сызранью на печально известной трассе М-5 «Урал» под Сызранью произошло очередное смертельное ДТП.
 
Как передает местный портал «Маленькая Сызрань», все случилось рядом с заправкой «Лукойл» на 913-м километре магистрали.
 
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29 июля 2016, 04:49
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