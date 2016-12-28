Сегодня, 28 декабря, в седьмом часу утра на 750-м километре трассы М5 «Урал» в Пензенской области случилось крупное дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись грузовая «Газель» и фура MAN.
По данным регионального ГУ МЧС РФ, на месте происшествия работали спасатели, также использовалась спецтехника. Сообщается, что в результате аварии травмы получил 27-летний мужчина.
Сейчас по факту ДТП проводится проверка. В ходе нее специалисты должны установить все обстоятельства случившегося на федеральной трассе.
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