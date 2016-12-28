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Под железнодорожным мостом в Саратове застрял грузовик
Необычное дорожно-транспортное происшествие случилось в Саратове на улице Рабочей. Под железнодорожным мостом застряла грузовая "Газель". Об этом сообщили региональные агентства со ссылкой на информацию очевидца, распространенную им в социальной сети "ВКонтакте".
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28 декабря 2016, 04:37
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Авария у бассейна ЦСК ВВС в Самаре парализовала движение автомобилей
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28 декабря 2016, 01:57
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На трассе М5 «Урал» в Пензенской области фура столкнулась с «Газелью»
Сегодня, 28 декабря, в седьмом часу утра на 750-м километре трассы М5 «Урал» в Пензенской области случилось крупное дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись грузовая «Газель» и фура MAN.
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28 декабря 2016, 11:25
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Появилось фото нового стадиона на площади Куйбышева в Самаре
В ЖЖ появились фотографии ледовых скульптур на площади Куйбышева в Самаре. Одна из них изображает новый стадион "Самара Арена", который строят в Радиоцентре к ЧМ-2018. Блогер fydora жалуется, что Самара плохо украшена к Новому году. "Притом что на улице …
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28 декабря 2016, 10:05
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В ДТП в Тольятти пострадали две девочки 9 и 12 лет
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27 декабря 2016, 12:53
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Появилось фото гигантской пробки на М-5 в Самарской области
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27 декабря 2016, 11:27
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В Самаре открыт участок улицы, где провалилась иномарка
Работы на участке улицы Красноармейской, где иномарка ушла под землю из-за прорыва теплотрассы, завершены. Движение транспорта по дороге от улицы Куйбышева до улицы Максима Горького возобновлено в полном объеме, сообщили в компании «Предприятие тепловых сетей».
Как уже сообщала …
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27 декабря 2016, 11:12
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В Самаре иномарка провалилась под асфальт на Красноармейской, есть фото
В социальных сетях обсуждают очередной провал асфальта в Самаре. Инцидент произошел 26 декабря на улице Красноармейской в районе Струковского сада. Один из пользователей опубликовал снимки с места происшествия. По словам очевидцев, инцидент произошел на парковке. Провалился асфальт под передними колесами …
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26 декабря 2016, 02:49
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В самарском дворе видели лису, есть фото
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26 декабря 2016, 12:33
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В Самаре трамвай буксировал «мерседес», застрявший на рельсах (есть видео)
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24 декабря 2016, 06:06
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В Самаре заключен контракт на закупку 10 трехсекционных трамваев
Технику поставит победитель соответствующего аукциона - «Государственная транспортная лизинговая компания». Электротранспорт поставит Усть-Катавский вагоностроительный завод из Челябинской области. Усть-Катавские трамваи уже проходили испытания в Самаре. С 2015 года муниципальное «ТТУ» тестирует вагоны разных моделей от нескольких производителей. Работа проводится в рамках …
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22 декабря 2016, 11:26
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В Самаре открыли дорогу Крутые Ключи – Кошелев-парк
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15 декабря 2016, 11:56
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В Самаре автобусы изменили маршруты до 20 декабря
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14 декабря 2016, 05:53
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В Самаре на Барбошиной Поляне столкнулись 2 трамвая (есть фото)
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10 декабря 2016, 02:27
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Движение транспорта по Южному мосту могут ограничить – ГИБДД
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9 декабря 2016, 05:45
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12 ноября в Самаре могут остановить работу трамваев и троллейбусов
Утром 12-ого ноября в Самаре может быть временно приостановлена работа трамваев и троллейбусов. Речь идёт о транспорте, маршруты которого проходят по улицам Стара-Загора, Демократическая и Ташкентская.
На последней из перечисленных магистралей в рамках подготовки к ЧМ-2018 пройдут работы по переустройству опор …
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11 ноября 2016, 08:54