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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 декабря 2016г 
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Под железнодорожным мостом в Саратове застрял грузовик

Под железнодорожным мостом в Саратове застрял грузовик

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Авария произошла сегодня, 28 декабря. Грузовая "Газель" застряла под 

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На трассе М5 «Урал» в Пензенской области фура столкнулась с «Газелью»

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Появилось фото нового стадиона на площади Куйбышева в Самаре

Появилось фото нового стадиона на площади Куйбышева в Самаре

В ЖЖ появились фотографии ледовых скульптур на площади Куйбышева в Самаре. Одна из них изображает новый стадион "Самара Арена", который строят в Радиоцентре к ЧМ-2018. Блогер fydora жалуется, что Самара плохо украшена к Новому году. "Притом что на улице 
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В ДТП в Тольятти пострадали две девочки 9 и 12 лет

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27 декабря 2016, 12:53
Появилось фото гигантской пробки на М-5 в Самарской области

Появилось фото гигантской пробки на М-5 в Самарской области

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27 декабря 2016, 11:27
В Самаре открыт участок улицы, где провалилась иномарка

В Самаре открыт участок улицы, где провалилась иномарка

Работы на участке улицы Красноармейской, где иномарка ушла под землю из-за прорыва теплотрассы, завершены. Движение транспорта по дороге от улицы Куйбышева до улицы Максима Горького возобновлено в полном объеме, сообщили в компании «Предприятие тепловых сетей».

Как уже сообщала 
27 декабря 2016, 11:12
В Самаре иномарка провалилась под асфальт на Красноармейской, есть фото

В Самаре иномарка провалилась под асфальт на Красноармейской, есть фото

В социальных сетях обсуждают очередной провал асфальта в Самаре. Инцидент произошел 26 декабря на улице Красноармейской в районе Струковского сада. Один из пользователей опубликовал снимки с места происшествия. По словам очевидцев, инцидент произошел на парковке. Провалился асфальт под передними колесами 
26 декабря 2016, 02:49
В самарском дворе видели лису, есть фото

В самарском дворе видели лису, есть фото

Самарец видел живую лису в одном из дворов 15-го микрорайона. Очевидец снял животное и опубликовал фото в социальной сети.

«Лес вырубают в окрестностях, вот звери и мечутся - то кабаны, то лисы», - прокомментировал один из пользователей.

«Здоровая 
26 декабря 2016, 12:33
В Самаре трамвай буксировал «мерседес», застрявший на рельсах (есть видео)

В Самаре трамвай буксировал «мерседес», застрявший на рельсах (есть видео)

В Самаре на днях элитная иномарка парализовала движение трамваев по улице Ташкентской, пишет 63.ru. Внедорожник марки «мерседес» застрял на рельсах.

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24 декабря 2016, 06:06
В Самаре заключен контракт на закупку 10 трехсекционных трамваев

В Самаре заключен контракт на закупку 10 трехсекционных трамваев

Технику поставит победитель соответствующего аукциона - «Государственная транспортная лизинговая компания». Электротранспорт поставит Усть-Катавский вагоностроительный завод из Челябинской области.  Усть-Катавские трамваи уже проходили испытания в Самаре. С 2015 года муниципальное «ТТУ» тестирует вагоны разных моделей от нескольких производителей. Работа проводится в рамках 

22 декабря 2016, 11:26
В Самаре открыли дорогу Крутые Ключи – Кошелев-парк

В Самаре открыли дорогу Крутые Ключи – Кошелев-парк

В Самаре частично открыта для движения новая дорога из микрорайона Крутые Ключи в Кошелев-парк. Протяженность дороги - 6,5 километра. Пока открыта одна из двух полос, ширина каждой по семь метров.

Достроить трассу планируют в первом квартале 2017 года. По проекту она 

15 декабря 2016, 11:56
В Самаре автобусы изменили маршруты до 20 декабря

В Самаре автобусы изменили маршруты до 20 декабря

В 14 по 20 декабря в Самаре ограничено движение транспорта по улице Киевской на участке от улицы Тухачевского до проспекта Карла Маркса. Это связано с проведением аварийных работ на газопроводе низкого давления, сообщили в мэрии.

На время проведения работ изменится движение 

14 декабря 2016, 05:53
В Самаре на Барбошиной Поляне столкнулись 2 трамвая (есть фото)

В Самаре на Барбошиной Поляне столкнулись 2 трамвая (есть фото)

Вчера, 9 декабря, вечером на улице Ново-Садовой в районе кольца Барбошиной Поляны произошло необычное ДТП. Как пишет "ПроГород", там умудрились столкнуться два трамвая. Инцидент случился около 21:00, оба транспортных средства следовали по 22-маршруту, в итоге один «догнал в зад» другой.
10 декабря 2016, 02:27
Движение транспорта по Южному мосту могут ограничить – ГИБДД

Движение транспорта по Южному мосту могут ограничить – ГИБДД

В декабре 2016 года на Южном мосту в Самаре была выявлена трещина - частично разрушился один из деформационных швов. Очевидцы сделали фото. Движение транспорта по мостовому переходу может быть ограничено,  если такое решение примут специалисты и представители администрации городского округа 
9 декабря 2016, 05:45
12 ноября в Самаре могут остановить работу трамваев и троллейбусов

12 ноября в Самаре могут остановить работу трамваев и троллейбусов

Утром 12-ого ноября в Самаре может быть временно приостановлена работа трамваев и троллейбусов. Речь идёт о транспорте, маршруты которого проходят по улицам Стара-Загора, Демократическая и Ташкентская.

На последней из перечисленных магистралей в рамках подготовки к ЧМ-2018 пройдут работы по переустройству опор 

11 ноября 2016, 08:54
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