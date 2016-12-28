В Самаре частично открыта для движения новая дорога из микрорайона Крутые Ключи в Кошелев-парк. Протяженность дороги - 6,5 километра. Пока открыта одна из двух полос, ширина каждой по семь метров.

Достроить трассу планируют в первом квартале 2017 года. По проекту она …