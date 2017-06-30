3
40
25
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 июня 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 Y88b   d88P             .d8888b.    .d8888b.                  888           
  Y88b d88P             d88P  Y88b  d88P  Y88b                 888           
   Y88o88P              888    888  888    888                 888           
    Y888P      8888b.   888         888          .d88888   .d88888   .d88888 
    d888b         "88b  888  88888  888  88888  d88" 888  d88" 888  d88" 888 
   d88888b    .d888888  888    888  888    888  888  888  888  888  888  888 
  d88P Y88b   888  888  Y88b  d88P  Y88b  d88P  Y88b 888  Y88b 888  Y88b 888 
 d88P   Y88b  "Y888888   "Y8888P88   "Y8888P88   "Y88888   "Y88888   "Y88888 
                                                     888                 888 
                                                     888                 888 
                                                     888                 888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

На Московском шоссе образовалась пятикилометровая пробка

На Московском шоссе образовалась пятикилометровая пробка

В четверг, 29 июня, в Самаре на Московском шоссе образовалась пятикилометровая пробка. Движение встало от Красноглинского до Волжского шоссе.  По словам горожан, поездка на автобусе от 19-го до 18 километра Московского шоссе заняла 40 минут, передает 63.ru. По данным 
29 июня 2017, 09:52
Новый поворот в истории с запретом на въезд в Самару большегрузов

Новый поворот в истории с запретом на въезд в Самару большегрузов

Уже в конце года параметры абсолютно всех въезжающих в Самару грузовых автомобилей будут фиксироваться с помощью информационных технологий, заявил в эксклюзивном интервью в программе «Первые лица» телерадиокомпании «ТЕРРА» президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский. Контракт на создание новой системы контроля должен 

23 июня 2017, 08:36
Самару продолжают зачищать от гаражей

Самару продолжают зачищать от гаражей

В Самаре демонтируют незаконные постройки, которые мешают строительству трамвайной линии к стадиону ЧМ-2018. Вынесено постановление о сносе двух нежилых зданий гаражно-строительного кооператива на улице на улице Бронной и 23 гаражей на улице Технической. Их общая площадь около 500 квадратных метров.
23 июня 2017, 03:22
Объездную дорогу у Московского шоссе должны сделать за 10 дней

Объездную дорогу у Московского шоссе должны сделать за 10 дней

В мэрию поступили жалобы от почетных граждан города по поводу состояния перекрестка Московского и Ракитовского шоссе. Напомним, там идет строительствой двухуровневой транспортной развязки. Самарцы недовольны качеством покрытия и отсутствием объездных путей. Во время выездного совещания глава города Олег Фурсов поручил 

22 июня 2017, 09:32
Когда в Самаре исчезнут пробки?

Когда в Самаре исчезнут пробки?

В губернской думе назвали сроки, когда в Самаре возобновят движение транспорта по перекрытым участкам Московского шоссе и улицы Ново-Садовой. Это должно произойти 1 сентября. Планируется открыть проезд на участке Новой-Садовой от Полевой до Первомайской, который закрыт в связи со строительством 

21 июня 2017, 02:15
Большегрузам официально запретили заезжать в Самару днем

Большегрузам официально запретили заезжать в Самару днем

Губернатор Николай Меркушкин подписал закон об ограничении передвижения по улично-дорожной сети столицы региона грузовиков массой свыше 8 тонн. Запрет действует с 6 утра до 10 вечера. Согласно документу, поправки в региональный закон «Об автомобильных дорогах» вступают в силу 24 июня 

19 июня 2017, 12:51
В сентябре около самарского вокзала откроют новый кинотеатр

В сентябре около самарского вокзала откроют новый кинотеатр

В торгово-развлекательном комплексе «Гудок» появится кинотеатр «Мегаполис». Открытие запланировано на сентябрь, сообщили в администрации ТЦ. Работы на площадке ведутся круглосуточно, чтобы успеть закончить их к началу учебного года. В кинотеатре будет семь залов с роботизированными мягкими креслами, позволяющими смотреть фильм 
16 июня 2017, 12:35
В Самаре вскрыли дороги - раскопки продолжатся до 13 августа

В Самаре вскрыли дороги - раскопки продолжатся до 13 августа

В самарской мэрии сообщили о перекрытии улиц в связи со строительством водопровода. Движение транспорта ограничат на трех участках.

С 13 июня до 23 часов 22 июня ограничен проезд по улице Николая Панова в районе перекрестка с Подшипниковой.

С 23 июня на месяц 

14 июня 2017, 09:57
Из сейфа в самарском ТЦ пропало более миллиона рублей

Из сейфа в самарском ТЦ пропало более миллиона рублей

В Самаре раскрыта крупная кража. В одном из торговых центров города пропало более 1 миллиона рублей. По данным силовиков, вор проник в подсобное помещение и просто открыл сейф ключом: он остался в замке по халатности персонала, сообщили силовики.

Чтобы установить подозреваемых 

5 мая 2017, 01:59
В Самаре хлебозавод снесли ради нового ТЦ

В Самаре хлебозавод снесли ради нового ТЦ

Жители Самары поддержали строительство торгового центра на Московском шоссе на территории бывшего хлебозавода №9. Итоги публичных слушаний подвели в горадминистрации. Параметры будущего объекта пока не уточняются. Однако известно, что ТЦ займет территорию площадью почти 22 тысячи квадратных метров. Кадастровая стоимость 

24 апреля 2017, 11:39
Видео в блогах: строительство нового ТЦ на Московском шоссе в Самаре

Видео в блогах: строительство нового ТЦ на Московском шоссе в Самаре

На хостинге Youtube появилось видео: «Строительство нового торгового центра на Московском шоссе». На ролике, снятом с воздуха, видно стройплощадку, которая находится вдоль Московского шоссе между улицами Зои Космодемьянской и Ташкентской.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/dIHob8f5Rh8?ecver=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
24 марта 2017, 03:04
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна