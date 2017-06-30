Когда в Самаре исчезнут пробки? В губернской думе назвали сроки, когда в Самаре возобновят движение транспорта по перекрытым участкам Московского шоссе и улицы Ново-Садовой. Это должно произойти 1 сентября. Планируется открыть проезд на участке Новой-Садовой от Полевой до Первомайской, который закрыт в связи со строительством …