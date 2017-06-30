В Самаре перекрыли поворот к ТЦ «Московский». Теперь автомобилистам, которые едут со стороны поселка Мехзавод, чтобы подъехать к торговому центру сначала нужно доехать до улицы Алма-Атинской. А там развернуться в обратном направлении и проехать до «Московского». Схема движения там изменилась в связи с реконструкцией Московского шоссе. Напомним, работы идут на девятикилометровом участке от проспекта Кирова до выезда из Самары в районе ТЦ «Мега». В районе бывшего Ипподрома движение перекрыто из-за строительства нового тоннеля. Аналогичное сооружение возведено на пересечении с Ракитовским шоссе – проезд там также частично ограничен. Открыть тоннели обещают к 1 сентября.
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На Московском шоссе образовалась пятикилометровая пробка
В четверг, 29 июня, в Самаре на Московском шоссе образовалась пятикилометровая пробка. Движение встало от Красноглинского до Волжского шоссе. По словам горожан, поездка на автобусе от 19-го до 18 километра Московского шоссе заняла 40 минут, передает 63.ru. По данным …
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29 июня 2017, 09:52
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Новый поворот в истории с запретом на въезд в Самару большегрузов
Уже в конце года параметры абсолютно всех въезжающих в Самару грузовых автомобилей будут фиксироваться с помощью информационных технологий, заявил в эксклюзивном интервью в программе «Первые лица» телерадиокомпании «ТЕРРА» президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский. Контракт на создание новой системы контроля должен …
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23 июня 2017, 08:36
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Самару продолжают зачищать от гаражей
В Самаре демонтируют незаконные постройки, которые мешают строительству трамвайной линии к стадиону ЧМ-2018. Вынесено постановление о сносе двух нежилых зданий гаражно-строительного кооператива на улице на улице Бронной и 23 гаражей на улице Технической. Их общая площадь около 500 квадратных метров.
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23 июня 2017, 03:22
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Объездную дорогу у Московского шоссе должны сделать за 10 дней
В мэрию поступили жалобы от почетных граждан города по поводу состояния перекрестка Московского и Ракитовского шоссе. Напомним, там идет строительствой двухуровневой транспортной развязки. Самарцы недовольны качеством покрытия и отсутствием объездных путей. Во время выездного совещания глава города Олег Фурсов поручил …
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22 июня 2017, 09:32
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Когда в Самаре исчезнут пробки?
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21 июня 2017, 02:15
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Большегрузам официально запретили заезжать в Самару днем
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19 июня 2017, 12:51
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В сентябре около самарского вокзала откроют новый кинотеатр
В торгово-развлекательном комплексе «Гудок» появится кинотеатр «Мегаполис». Открытие запланировано на сентябрь, сообщили в администрации ТЦ. Работы на площадке ведутся круглосуточно, чтобы успеть закончить их к началу учебного года. В кинотеатре будет семь залов с роботизированными мягкими креслами, позволяющими смотреть фильм …
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16 июня 2017, 12:35
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В Самаре вскрыли дороги - раскопки продолжатся до 13 августа
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14 июня 2017, 09:57
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Из сейфа в самарском ТЦ пропало более миллиона рублей
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5 мая 2017, 01:59
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В Самаре хлебозавод снесли ради нового ТЦ
Жители Самары поддержали строительство торгового центра на Московском шоссе на территории бывшего хлебозавода №9. Итоги публичных слушаний подвели в горадминистрации. Параметры будущего объекта пока не уточняются. Однако известно, что ТЦ займет территорию площадью почти 22 тысячи квадратных метров. Кадастровая стоимость …
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24 апреля 2017, 11:39
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Видео в блогах: строительство нового ТЦ на Московском шоссе в Самаре
На хостинге Youtube появилось видео: «Строительство нового торгового центра на Московском шоссе». На ролике, снятом с воздуха, видно стройплощадку, которая находится вдоль Московского шоссе между улицами Зои Космодемьянской и Ташкентской.
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24 марта 2017, 03:04